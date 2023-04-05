"Пустіть до церкви!": на Буковині мати загиблого бійця у сльозах просила священника МП занести тіло її сина до храму

Це уже не перший випадок у цьому селі, де священник МП відмовляється відспівувати загиблих на війні бійців.

У селі Задубрівка, що на Буковині, 5 квітня священник Московської церкви Дуров заборонив заносити до храму тіло загиблого на війні бійця Івана Назарія. Мати зі сльозами на очах благала його пропустити тіло її сина до храму і відспівати.

Про це повідомляють місцеві видання.

"Адепти Московського патріархату не впускають тіло воїна до церкви. Вони провокують бійку. Ніхто нічого не пояснює, чому домовину із загиблим військовим не пускають до церкви. А просто стоять і не пропускають похоронну процесію", – розповів священник Віталій Мензак.

Український військовослужбовець та активіст Євген Карась опублікував кадри, на яких видно, як перед храмом зібралися близькі, рідні та побратими загиблого воїна. Мати у сльозах просить священника МП відспівати тіло її сина у храмі, але той відмовляється.

Після того, як священник УПЦ МП Дуров не відкрив храм, люди, які прийшли на похорон, обурені і вигукують біля церкви: "Геть московського попа!", "Воїна до церкви".

Нагадаємо, це уже не перший випадок у цьому селі, де священник МП відмовляється відспівувати загиблих на війні бійців. На початку березня цього року священик УПЦ МП не впустив похоронну процесію із загиблим військовим Василем Катаном. Тому з покійним прощались перед приміщенням церкви.

Додамо, що у селі Задубрівка люди ще 4 роки тому вирішили перейти до Православної церкви України, але не можуть зайти до храму для проведення богослужінь. Їх не пускають представники Московського патріархату.