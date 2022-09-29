Путін 30 вересня підпише договір про приєднання окупованих територій до складу РФ

Фюрер Путін 30 вересня у Кремлі оголосить про приєднання до РФ нових територій. Зокрема, мова йде і про окуповані частини України.

У Кремлі 30 вересня відбудеться підписання договора про приєднання до РФ незаконно анексованих територій України.

Про це повідомив прессекретар фюрера Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

Як зазначається, так звана церемонія пройду у Кремлі о 15:00 по московському часу.

"Буде об'ємний виступ президента Путіна на цьому заході. Це не послання президента Федеральним зборам, дуже важливо не плутати. Це інший формат, послання президента відбудеться пізніше, своєчасно про це інформуватимемо", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі в трьох районах міста пролунали гучні вибухи.

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