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Путін атакує цивільне населення, бо зазнає невдач на фронті - голова Пентагону

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Путін атакує цивільне населення, бо зазнає невдач на фронті - голова Пентагону

Associated Press

Російська армія не ефективна з точки зору своїх маневрів на землі.

Президент Росії Володимир Путін, який розв'язав війну проти України, атакує цивільне населення, бо зазнає воєнних невдач.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін в ефірі CBS, повідомляє "Голос Америки". 

"Сьогодні вони (російська армія - ред.) не ефективні з точки зору своїх маневрів на землі. Вони по суті застопорилися", - сказав він.

Остін додав, що українці продемонстрували "значну рішучість" і ефективно використовували зброю та обладнання, які надали США.

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