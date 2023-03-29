Путін безсоромно бреше: експерт відповів, скільки танків на рік Росія дійсно може відновлювати

Експерт вважає, що у Росії самі не знають і не впевнені у своїх можливостях щодо відновлення танків.

Військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що оборонно-промисловий комплекс Росії на рік може відновлювати приблизно до 200-250 танків.

Про це експерт розповів в ефірі «1+1» в рамках телемарафону у середу, 29 березня.

"Вчора міністр оборони США Ллойд Остін сказав про те, що у російських військ втрати колосальні в танках і бронетехніці. Те, що вони роблять відкат від Т-62 на старіші моделі, які становлять певну небезпеку, але все ж таки меншу, ніж нові танки, є тому свідченням. Стосовно потужностей всієї оборонної промисловості — до повномасштабного вторгнення і до санкцій росіяни заявляли, що можуть ремонтувати, модернізувати та виготовляти, тобто відновлювати. Вони могли відновлювати до 1200 танків на рік. Це була їхня статистика. Після повномасштабного вторгнення навіть Путін визнає, що 1600 - це на три роки, тобто 533 танки на рік. Але і це завищений показник, тому його треба зменшити", - сказав Мусієнко.

На його думку, цифри 533 танки, про яку говорив Путін, потрібно ділити на два. Тобто, на рік вони можуть виробляти 200-250 танків. І "для Росії було б щастям".

"До цього Медведєв говорив, що це 1600 танків на рік. Тобто вони навіть самі не знають і не впевнені щодо кількості. На сьогодні, на мій погляд, навіть цифри 533 на рік виглядає дещо завищеною. Треба ділити мінімум на два. Якщо вони зможуть близько 200-250 танків на рік ремонтувати, відновлювати і виготовляти, це для них було б щастям. Тому потенціал дійсно зменшується. Це чітко видно. Зараз ми маємо статистику, згідно з якою ворог втратив близько 2 тисяч танків. Навіть, якщо повірити в те, що Путін говорить правду, то навіть на це потрібно понад 4 роки", - зауважив він.

Нагадаємо, під час останнього інтерв’ю Путін відрефлексував на тему танків. Він сказав про те, що 1600 танків Росія може виробляти і начебто буде інтенсифіковуватися російське ВПК.

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