Путін більше не сподівається на Пригожина: озвучено прогноз, що чекає на ПВК "Вагнер"

Президент Росії Володимир Путін знову вирішив зробити ставку на кадрову армію, розчарувавшись у ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Тепер керівництво міноборони РФ в особі Сергія Шойгу і Валерія Герасимова отримало нагоду мститися Пригожину й відправляти "Вагнер" на найскладніші ділянки фронту.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

"Путін на першому етапі, коли програв, не міг взяти провину на себе. Він не захопив Київ, не захопив всю нашу державу. Треба, щоб були відповідальні. Він поклав відповідальність на військових - Шойгу і Герасимова. Але не своїми устами, а зорієнтував Пригожина і Кадирова, які почали різко критикувати Герасимова і Шойгу. Без санкції Путіна цього не могло бути в принципі. Ця модель показала росіянам, що винні військові", - розповів він.

За словами Маломужа, Пригожин скористався ситуацією, щоб наростити собі політичний ресурс:

"Він почав заявляти, що найефективніша армія - це "вагнерівці". Головне - він пообіцяв Путіну до нового року захопити Донбас. Ні Бахмут, ні Слов'янськ, ні Краматорськ не захопив. Путін побачив, що Пригожин не виконує обіцянки, з іншого боку - він набирає політичну вагу. Він розводить між собою Пригожина, військових, в першу чергу Герасимова і Шойгу, спецслужби, щоб не було якогось об'єднання або змови військових і політичних еліт проти нього самого".

Як зазначив ексрозвідник, Путін побачив, що "в стратегічному форматі Пригожин не вирішить проблему, він навіть не вирішив по Бахмуту". Тому в даний момент основна ставка на збройні сили.

"А Пригожин буде виконувати локальні функції, не маючи потужного впливу ні військового, ні політичного. Будуть використовуватися по окремих напрямках, будуть гинути, як при операції в Соледарі. Кидатимуть всіх без розбору і права на відступ. Буде ще одна агресивна лінія груп найманців, яка буде використовуватися на надзвичайно складних напрямках фронту. Але нею будуть жертвувати всі, включаючи Герасимова. Він їх буде з одного боку дискредитувати, а з другого - підштовхувати в такі операції, де вони зазнають жертв і провалів", - прогнозує Маломуж.

Нагадаємо, за оцінками США, зараз в Україні дислокується близько 50 тис. бійців ПВК "Вагнер" - 10 тис. контрактників і 40 тис. засуджених. Для озброєння найманців, ймовірно, було використано зброю, яку РФ у порушення міжнародних правил отримала з Північної Кореї.

Міністерство фінансів США визнало ПВК "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією і готує санкції проти неї та її мереж підтримки в усьому світі.

Журналіст-розслідувач Христо Грозєв повідомив, що між президентом РФ Володимиром Путіним та власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним зароджується протистояння, першим етапом якого стало звільнення генерала Сергія Суровікіна з посади командувача російськими військами в Україні. Грозєв вважає, що Пригожин хоче одержати частину реальної влади в РФ.

Водночас, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк стверджує, що ПВК "Вагнер" вже втратила вбитими і пораненими 77% з майже 40 тисяч завербованих у колоніях в'язнів.

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