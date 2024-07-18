Путін блефує: генерал Маломуж пояснив, чому окупанти посилили натиск на фронті та удари по українських містах

Президент Російської Федерації Володимир Путін ставить перед окупаційною армією в Україні завдання захопити ще більше територій, щоб мати вигідні позиції на полі бою під час тиску на США та країни ЄС щодо проведення “мирних переговорів” на умовах Росії. Однак для тривалого натиску на фронті у держави-агресорки недостатньо резервів.

Таку думку висловив ексголова Служби зовнішньої розвідки України генерал Микола Маломуж в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, президент Путін, ймовірно, припускає, що у разі перемоги на виборах Дональда Трампа, США та деякі країни ЄС, лідери яких мають прокремлівські погляди, зможуть протиснути підписання мирних угод на умовах Росії.

Саме тому, вважає український генерал, господар Кремля тепер намагається показати потугу своєї армії, щоб засвідчити перед світом, що ситуація для України може бути ще гіршою.

"Він демонструє це атаками на населені пункти, завдаючи ударів по Охматдиту та іншим містам. Путіну потрібно показати, що вал вогню продовжиться”, - зазначив Микола Маломуж.

Водночас він зауважив, що насправді Путін перебуває в критичній ситуації.

“У Путіна немає системних резервів, він блефує. Він перебуває на межі, і це розуміє його оточення та військові. Але Путін хоче показати, що має ресурс. Що буде наступати, проривати та вимагати миру, але на умовах Росії під тиском факторів. Мовляв, він переміг і погіршив ситуацію на полі бою", - підсумував Маломуж.

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Нагадаємо, раніше журналіст Віталій Портников припустив, що Путін намагається схилити Україну до перемирʼя на його умовах, завдаючи терористичних ракетних ударів по українській території.

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