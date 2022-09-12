Путін близький до "смертельної помилки": в ISW спрогнозували перебіг війни

Російські війська зазнають величезних втрат. Те, що Ізюм повернувся під контроль України, – це серйозний удар для РФ.

Втрата Ізюма свідчить про імовірний зрив початкового російського плану на цьому етапі війни та гарантує, що просування росіян у напрямку Бахмута чи навколо Донецька не стане вирішальним.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Український тиск на Херсон у поєднанні зі швидким контрнаступом у Харкові ставить росіян перед жахливою дилемою часу та простору. Росії не вистачає достатніх резервних сил, щоб завершити формування нової оборонної лінії вздовж річки Оскіл. Розсудливість вимагала б, щоб РФ відтягнула сили з інших секторів бойового простору для встановлення оборонних рубежів далі на схід від Осколу, аби забезпечити утримання кордону Луганської області або лінії якомога ближче до цього кордону. Але російські війська навколо Бахмута та поблизу Донецька продовжують наступальні операції, ніби не підозрюючи про небезпеку для Луганська", – йдеться в матеріалі ISW.

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Росіяни в Херсоні все ще стикаються з атаками та загрозою нових атак на цьому напрямку.

"Російський президент Володимир Путін ризикує зробити смертельну помилку, зволікаючи в наданні підкріплення на луганську лінію, тим самим поставивши під загрозу оборону Херсона або припинивши наступальні операції навколо Бахмута та Донецька. Українська кампанія, схоже, має на меті поставити Путіна саме перед такою дилемою та отримати вигоду майже від будь-якого його рішення", - зазначили аналітики.

Раніше повідомлялося, що з надходженням все більшої кількості озброєнь Україна непомітно змінила стратегію війни. Українські війська завдали серйозної поразки Росії, відвоювавши майже всю Харківську область під час контрнаступу. Однак нинішній контрнаступ не покладе край війні, вважають експерти ISW.

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