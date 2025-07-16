"Путін боїться Америки": Зеленський заявив про дивне затишшя після візиту генерала Келлога

Володимир Зеленський та Кіт Келлог. / © Офіс президента України

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Президент Володимир Зеленський заявив, що візити американських високопосадовців впливають на інтенсивність російських атак по Україні.

Про це він заявив в інтерв’ю Newsmax, записаному в Києві.

Глава держави розповів, що протягом двох ночей після прибуття американського генерала Кіта Келлога не було жодних масованих обстрілів.

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“Генерал Келлог прибув, і дві ночі поспіль не було жодних масованих бомбардувань. Це дуже цікавий приклад: цієї ночі та попередньої ночі не було жодних сильних атак”, – сказав Зеленський в розмові з журналісткою Шелбі Вайлдер.

За його словами, кияни навіть почали жартувати з цього приводу: “Кажуть, що нам слід дати генералу Келлоггу український паспорт і залишити його тут, а американцям варто частіше приїжджати до нас, бо тоді Росія менше бомбитиме”.

Президент підкреслив, що така зміна в поведінці Кремля демонструє справжню мотивацію Росії.

“Що це означає? Що Путін навмисно бомбить мирних жителів. Але коли американці тут, він цього не робить. Тобто він залякує, шантажує, створює напругу, але не йде на повну ескалацію”.

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Зеленський додав: “Це означає одне: Путін боїться Америки. Я весь цей час це казав, і я також казав президенту. Хай там як, Путін боїться Америки. І я в цьому впевнений”.

Нагадаємо, у понеділок, 14 липня, до Києва прибув спецпредставник США Кіт Келлог. Володимир Зеленський повідомив, що Україна надасть спецпредставнику США Кіту Келлогу повний масив даних про поточну ситуацію на фронті, очікуючи від США ефективного тиску на Росію.