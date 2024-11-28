"Путін боїться": Подоляк прокоментував погрози серією ударів "Орешніком"

Такі істеричні заяви розраховані на пропагандистський ефект і свідчать про переляк диктатора, зазначив Подоляк.

Кремлівський диктатор Володимир Путін почав погрожувати Україні завдати серії ударів "Орешніком". За словами диктатора, Росія "підбирає цілі" для удару. Натомість радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що не варто слухати істеричні заяви, оскільки вони розраховані на пропагандистський ефект.

Про це Михайло Подоляк розповів в інтерв'ю "24 Каналу".

"Путін не є адекватною людиною, його промови несуть відбиток особистої психозміненої ситуації. Путін боїться, він розуміє, що війна в будь-якому разі не завершиться так, як він собі намалював" – пояснив він.

Також радник голови ОПУ запевнив, що Путін не розуміється на зброї та взагалі не усвідомлює, про що говорить, оскільки є людиною досить примітивної логіки. Наприклад, диктатор заявляв, що буцімто ракету "Кинджал" неможливо збити, але Україна довела протилежне.

Зазначимо, що за оцінками військового аналітика Павла Нарожного, у кращому разі Росія має лише дві-три балістичні ракети середньої дальності "Кедр", які Путін називає "Орешніком". Теоретично ворог може запустити по Україні ще одну таку ракету.

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