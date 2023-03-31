Путін боїться відправляти нещодавно мобілізованих на фронт: в ISW пояснили чому

Російський президент-диктатор Володимир Путін навряд чи направить нещодавно мобілізованих росіян на фронт в Україну. Адже "фюрер" має побоювання щодо стабільності свого режиму.

Про це повідомили у свіжому звіті ISW.

Наголошується, що голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що весняних призовників не відправлятимуть на окуповані Росією території України під час призову навесні 2023-го. Також нібито російські війська не призовуть чоловіків з окупованих територій.

Аналітики зауважують, що використання Путіним призовників у зимово-весняний період 2022-го спровокувало соціальну напруженість у Росії. Саме тому голова Кремля навряд чи ризикне стабільністю свого режиму, спрямувавши новобранців на передову.

Президент Росії не задіяв мобілізованих із призовних циклів весни 2022-го як відповідь на контрнаступ ЗСУ у вересні 2022 року в Харківській області, а натомість призвав резервістів, щоб стабілізувати лінію фронту. Це рішення вказує на те, що дикатор віддає перевагу мобілізації резервістів, а не заклику в бій. Ймовірно, з політичних причин, вважають аналітики ISW.

"Путін, ймовірно, вважає, що політична вартість відправки призовників на передову є вищою, ніж мобілізація у вересні 2022 року в Росії", - наголошують у звіті.

Нагадаємо, у британській розвідці інформують, що російська влада готується розпочати велику кампанію з метою набору додаткових 400 тисяч військовослужбовців. Москва представляє кампанію як набір добровольців, професійних кадрів, а не як обов'язкову мобілізацію.

До слова, восени 2022-го президент РФ Путін заявив про завершення мобілізації в РФ, але окремий указ про це він не підписував.

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