Путін боїться військового перевороту, тому перевів "Росгвардію" до найвищого ступіню готовності - Жданов

В Росії “Росгвардія” приведена в найвищу ступінь готовності. Водночас навколо Москви зводять блокпости.

В Росії почали будувати блокпости навколо Москви, перевіряють військових та перевели “Росгвардію” в найвищу ступінь бойової готовності.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, фюрер Путін дуже боїться військового перевороту. Тому навколо Москви будують блокпости, а “Росгвардія” перевіряє військових. Підозрілих затримують.

“Путін сьогодні не може зняти Шойгу через політичні мотиви. Якщо він його зніме, він визнає поразку в СВО. Це визнання, що його вертикаль влади не працює. І у суспільства постає питання: мобілізація є, а куди поділася регулярна армія? Він би дуже хотів його зняти, але Шойгу розкручений пропагандою, яка не зможе перебити інформацію стосовно того, що вище військове керівництво не може справитися з Україною”, - наголосив Олег Жданов.

Нагадаємо, що в окупованому Криму росіяни вистрілили з танка в приватний будинок.

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