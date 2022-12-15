Путін боїться визнати свою поразку у війні з Україною - ISW

Путін не може виправдати ті проблеми, які зʼявились у Росії після нападу на Україну

Російський диктатор Володимир Путін відклав своє щорічне звернення до федеральних на тлі зростаючого невдоволення його поведінкою щодо війни проти України.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики пишуть, що після втечі з півночі України російських військ у Путіна була зіпсована нагода проголосити під час звернення до федеральних зборів про перемогу у війні.

У інституті нагадали, що російський диктатор у 2014 році скористався нагодою, щоб виголосити промову, в якій заявив про незаконну анексію півострова Крим.

"Можливо, Путін все ще чекає та сподівається виголосити грандіозну переможну промову в 2023 році або відкладає момент, коли йому доведеться визнати, що РФ не може досягти своїх цілей в Україні (визнати програш у війні)", - зазначили аналітики ISW.

Також фахівці заявили, що Путін не може бути впевненим у здатності виправдати ті проблеми, які зʼявились у Росії після нападу на Україну.

Аналітики зазначили, що російський диктатор міг би виправдати великі людські та фінансові втрати, як це було у 2014 році, але у РФ після окупації Лисичанська у липні нема жодних гучних перемог на полі бою.

Крім того, Путін зазнав критики з боку радикальної частини свого електорату, коли невпевнено казав про можливу тривалість війни та нову хвилю мобілізації.

Також серед населення зростає невпевненість у тому, що Путін зможе побудувати для них "велику Росію", особливо ці настрої загострились після втечі з Херсона.

Путін скасував свою щорічну пресконференцію з представниками російської громадськості, щоб уникнути ще більших проблем на тлі зростаючого невдоволення його діями.

"Схоже, що Путін все частіше звертається до сценарію та попередньо записаних виступів. Так він намагається запобігти ризикам, пов’язаним із відповіддю на складні запитання щодо невдач Росії у війні проти України", - додали в ISW.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС і НАТО незабаром офіційно виступлять зі спільним закликом до Росії припинити війну та покинути Україну.

Також раніше аналітик Defense Express Сергій Згурець заявив, що Армія Путіна має потенціал в артилерії, важкій техніці та живій силі ще майже на рік, щоб вести активні бойові дії в Україні.

Новини ТСН 19:30 за 14 грудня 2022 року | Новини України

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