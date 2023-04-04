Путін боїться втратити Крим: окупанти побудували на півострові мережу траншей і загороджень

Російські окупанти за кілька тижнів побудували в анексованому Криму цілу мережу окопів і загороджень через можливий контрнаступ ЗСУ.

The Washington Post опублікувало супутникові знімки, надані компанією Maxar.

Росіяни спорудили укріплення в районах населених пунктів Медведівка, Вітіно, Армянськ, Маслове та в інших частинах півострова.

"Російські військові, мабуть, розуміють, що найближчим часом Крим доведеться захищати", – вважає російський військовий аналітик Ян Матвєєв.

Оборона швидко зросла напередодні очікуваного весняного наступу України.

Уздовж узбережжя Чорного моря росіяни встановили протитанкові обрубки, артилерійські установки та вирили рови. На знімку з боку озера Сиваш видно розгалужену мережу окопів, довжина яких подекуди становить 900 метрів. Там також встановлені три ряди "зубів дракона" – бетонних протитанкових загороджень у формі пірамід.

Як пише видання, Росія також використовує робочу силу. За допомогою онлайн-оголошень вакансій окупанти шукали будівельників для облаштування траншей у Криму з дерева та бетону за оплату понад $90 на день.

Деякі перешкоди в Криму були побудовані за лічені дні. Багато оборонних споруд Росії були побудовані вздовж водойм, створюючи додаткову перешкоду для потенційного наземного наступу України в Криму.

Нагадаємо, у США вважають, що Україна почне весняний контрнаступ уже найближчими тижнями.

Володимир Зеленський впевнений, що Україна звільнить свої території, а окупантів попередив, якщо вони не хочуть бути знищеними під час контрнаступу, "у них ще є час піти".

Окупанти заявили про посилення охорони Кримського мосту.

Читайте також: