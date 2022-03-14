"Путін – брехун та військовий злочинець, в Україні я можу померти лише від авіаударів РФ", - російський полонений

"Путін – брехун та військовий злочинець, в Україні я можу померти лише від авіаударів РФ", - російський полонений

За словами окупанта, командування їх просто покинуло та поїхало.

На війну проти України російське воєнне командування під приводом навчань кинуло строковиків, які нібито до останнього не вірили, що їдуть не у відрядження.

Про це під час брифінгу у понеділок, 14 березня, розповів один з полонених російських солдат-строковців Андрій Поздєєв.

"Полковник Харитонов повідомив, що поїдемо на навчання, у відрядження. Наприкінці січня ми завантажили техніку на ешелони, приїхали в місто Курск, ми там простояли близько місяця, навчання не проводилися, ми просто там жили. 20 лютого нас перевезли Білгородську область. 23 нас повідомили, що будемо здійснювати навчальний марш. багато хто говорив про війну, але нас запевнили, що це не так", - розповів він.

За словами окупанта, у ніч проти 24 лютого колона рушила, а вранці солдатам сказали, що вони в Україні.

"Путін – брехун та військовий злочинець. У російської армії багато втрат. знищено 13 тисяч солдатів, українці борються хоробро. Коли ми просувалися у місті Ромни, по дорозі зустрічали багато розбитої техніки. Від цього ставало страшно.

За три дні, за словами Поздєєва, закінчилася їжа. 5 березня солдат повідомили, що їх (строковиків - Ред.) мали вивезти до Росії, і там зробити переформування.

"Але нас обдурили. Командування нас просто покинуло та поїхало. Біля міста Суми нас обстріляли. Фельдшер сказала, що ми здаємось. На диво, у полоні до нас ставилися добре. Нас нагодували, одягли, дали десь поспати. Тут я можу померти лише від авіаударів Росії. Це дуже страшно", - резюмував він.

Своєю чергою інший полонений 22-річний російський військовий-строковик із Москви Олександр Морозов назвав українців сильним народом, який б'ється, як звірі, та вщент розбиває колони російської армії.

ТСН.ua