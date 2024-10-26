Путін бреше про втрати ЗСУ на Курщині: аналітики пояснили мету диктатора

Українська армія майже три місяці знищує бойовий потенціал ворога у Курській області РФ, а Володимир Путін називає фантастичні цифри втрат ЗСУ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Перебільшена статистика Путіна щодо українських втрат, ймовірно, є частиною його спроби пояснити нездатність Росії рішуче відбити українське вторгнення до Курської області за майже три місяці в контексті ймовірного неминучого розгортання північнокорейських військ для ведення бойових дій в цьому регіоні", - зазначили аналітики.

Експерти вважають, що Путін навмисне завищує статистику втрат ЗСУ у Курській області, щоб виправдати неспроможність силами своїх військових відвоювати регіон.

Нагадаємо, на саміті БРІКС у Казані Путін заявив, що підрозділи ЗСУ у Курській області майже оточені та зазнали колосальних втрат.

Він заявив, що там українці зазнали фантастичних втрат: близько 26 тисяч у живій силі за останній місяць і 18 тисяч у техніці від початку українського наступу.

Як зазначив Головнокомандувач Олександр Сирський, Путін збрехав, навіть не перевіривши офіційні дані свого Міноборони. За даними українського Генштабу, втрати російських військ від 8 серпня на Курщині становлять 17 819 осіб.

Читайте також: