"Путін бреше в обличчя своїм політичним візаві": Арестович про ситуацію в Маріуполі

"Путін бреше в обличчя своїм політичним візаві": Арестович про ситуацію в Маріуполі

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що президент РФ Володимир Путін цинічно обманює щодо ситуації у Маріуполі.

Цивільним вкорте зірвали евакуацію, а в місті не вщухають бойові дії.

Про це радник керівника ОП розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 26 квітня.

"Бойові дії ведуться ще й як. Вони не слабшають, чинять тиск на "Азовсталь", бомблять літаки стратегічної авіації, артилерія, намагаються вилазки робити. Наші роблять контрвилазки у відповідь, там триває боротьба. Цивільним зірвали евакуацію вкотре.

І Путін ще Ердогану сказав, що бойові дії не ведуться, тому Ердоган точно знає, що відбувається. Та й Генсек ООН знає. Він бреше в обличчя своїм політичним візаві. Цікава ситуація. Ось як зрозуміти, що Путін бреше? Коли рот відкриває або підписує папери. Просто відверта брехня.

Тут треба відзначити зусилля Генсека ООН і подякувати президенту Туреччини Ердогану, які якраз запропонували варіанти вирішення проблеми Маріуполя. Для того, щоб РФ та Путін зберегли залишки репутації", - зазначив Арестович.

Раніше Путін збрехав президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану про те, що Маріуполь нібито захоплений російськими військами і бойові дії там не ведуться.

Так, Ердоган у телефонній розмові з Путіним порушив питанням про ситуацію в Маріуполі, на що президент РФ сказав, що це місто "звільнене" і "бойові дії там не ведуться".

Нагадаємо, що російські війська стараються просунутися до Кривого Рогу, проте за добу зазнали великих втрат.

За добу росіяни завдали 35 авіаударів по "Азовсталі" в Маріуполі (жестовою мовою)