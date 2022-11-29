Путін буде килимово бомбити Україну, якщо Захід не діятиме – екскомандувач силами НАТО

Росія отримує перевагу над Україною у повітряній війні, адже має значно більшу авіацію та бойовий досвід у Сирії. Килимове бомбардування там виявилося дуже ефективним і президент РФ Володимир Путін, схоже, схильний скопіювати його в Україні.

Таку думку Bloomberg висловив екскомандувач силами НАТО в Європі адмірал Джеймс Ставрідіс.

Російські військово-повітряні сили регулярно збивали сирійські міста в пил, скидаючи безладні "тупі бомби" (некеровані) тисячами. Новий генерал Сергій Суровікін, призначений наглядати за війною в Україні, є лідером російських військово-повітряних сил, та людиною, відомою своїми звірствами в Сирії.

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Стратегія проста: зруйнувати українську електричну мережу та систему розподілу води, щоб зруйнувати моральний дух населення, буквально витягнувши його з їхніх будинків, дедалі непридатні для проживання.

У той час як запаси високоточних ракет Путіна швидко виснажуються, у нього все ще є багато некерованих бомб, накопичених десятиліттями, починаючи з холодної війни. Оскільки йому байдужі супутні збитки чи загибель цивільних, він намагатиметься вбити якомога більше з неба.

У міру того, як реальність його підходу стає зрозумілою, Захід повинен збільшити підтримку українських сил протиповітряної оборони, вважає Старвідіс.

Лідери в столицях НАТО переглядають ідею, від якої відмовилися на початку війни: надати Україні або винищувачі МіГ-29 радянських часів, або навіть надлишки США F-16 - простий в освоєнні багатоцільовий винищувач.

"Без таких заходів повітряна війна й надалі буде йти на користь Путіна", - зазначив Джеймс Ставрідіс.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав єдиний спосіб отримати правильні умови для переговорів між Україною та Росією. За його словами - це просування України на фронті.

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