"Путін буде нею бряцати": у розвідці оцінили імовірність застосування ядерної зброї Росією

Застосування ядерної зброї Російською Федерацією проти України для диктатора Володимира Путіна є останнім козирем, але навіть у разі використання найстрашнішої в історії людства зброї, Україна не зупинить свою боротьбу проти російських загарбників.

Про це заявив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За його словами, у разі застосування Росією ядерної зброї, світ почне краще ставитися до режиму Путіна, навпаки це буде фінал диктатора РФ. На думку Юсова, сценарій із застосуванням ядерної зброї є малоімовірним.

"Що стосується ядерної зброї, це зброя стримування і нею будуть бряцати. Путін буде бряцати нею максимально гучно, щоб його почули і звернули увагу. Але якщо уявити, що Путін наважується використати ядерну зброю, то це останній козир, якій він використає. А що далі? Україна припинить боротьбу? Ні. Світ стане краще ставитися до режиму Путіна та інших рашистів? Звичайно, ні. Це буде його фінал. Це малоімовірний сценарій і сценарій, який у разі реалізації лише наблизить кінець самої Росії", - сказав він.

Ядерний шантаж Росії

Росіяни у війні проти України від 24 лютого застосували всі види озброєння, окрім ядерної зброї. Утім, пропагандисти РФ і керівництво РФ на чолі з Путіним регулярно погрожують застосувати і її. Натомість високий представник ЄС Жозеп Боррель попередив, що в такому разі російська армія буде знищена неядерними засобами.

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Американський філософ і політолог Френсіс Фукуяма допускає, якщо Путін застосує ядерну зброю, у війну вступлять НАТО і США.

Тим часом останніми днями російська пропаганда почала поширювати фейк про те, що нібито Україна виготовила "брудну бомбу" та готується її застосувати на своїй же території, щоб звинуватити РФ. Водночас голова МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що росіяни часто звинувачують інших в тому, що планують зробити самі.

"Брудна бомба" - це зброя, яка поєднує звичайні вибухові речовини, такі як динаміт, радіоактивні матеріали, такі як уран. Її часто називають "зброєю для терористів", а не для країн, оскільки вона призначена більше для поширення страху та паніки, аніж для досягнення якоїсь військової мети.

ТСН.ua розбирався, навіщо Путін запустив новий фейк про ядерний вибух.

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