"Путін - це буратінко": Арестович пояснив, чому очільнику Кремля не вдається залякати українців терором

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що російському президенту-диктатору Володимиру Путіну не вдається зламати українців, бо ми незламні. За його словами, "єдине, що нас може перемогти - це внутрішні суперечки".

Про це він сказав у розмові з російською журналісткою Юлією Латиніною.

"Путін нічого не вміє. Сталін - це "чорний демон", вбивши мільйони десятки людей. Путін - це буратінко. Все, що він вміє - це обманювати російський народ. Але чи це заслуги Путіна? Це була ще машина радянської пропаганди, принципи якої були добре відпрацьован. Але на ділі вона виявилися неефективною. Інформаційна війна в Україні була виграти протягом трьох діб. 6 млрд йде на російську пропаганду. У Чечні під час першої та другої війни був суцільний терор. Ну і що? Поки вони не перекупили Кадирова, який сам тероризує "своє" населення. Вся російська машина не справлялася з цим. В Україні такий сценарій не проходить", - зазначив він.

На думку Арестовича, "найслабшим місцем українців є самі українці. Єдине, що нас може перемогти - це внутрішні суперечки. Але на цій війні ми і цей урок засвоїли. І це нам уже не загрожує. У нас є все. Тільки не вистачає засобів".

Путін сподівається, що терор змусить українців вийти на протести проти влади

Російські терористи від 10 жовтня масовано обстрілюють Україну ракетами. За цей час Росія сім разів атакувала українські міста. Окупанти намагаються знищити нашу енергетичну інфраструктуру, щоб залишити українців без тепла й електрики. Як вважають експерти, таким чином Путін хоче змусити українців вийти на протести проти влади.

До слова, м іністр оборони Олексій Резніков повідомив, що за 9 місяців війни Росія завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні. 97% ракетних ударів припали саме на цивільні об'єкти. Окупанти знищують житлові будинки, транспортну та енергетичну інфраструктури.

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