Путін чекає на "генерала зиму" в надії, що він допоможе армії РФ не зазнати ганебної поразки у війні - Боррель

Очільник Кремля Володимир Путін чекає на "генерала зиму", оскільки сподівається, що він допоможе російській армії не зазнати ганебної поразки у війні проти України.

Таку думку висловив високий представник ЄС Жозеп Боррель, пише Reuters.

"3 мільярди євро (військової допомоги – ред.) надійшли від Європейського Фонду Миру. Ще 19 мільярдів надійшли від Європейського Союзу та від країн-членів, щоб підтримати Україну фінансово, економічно, наданням гуманітарної допомоги та матеріальних ресурсів, щоб українці могли пережити цю зиму. Зима наближається, і Путін чекає на "генерала зиму" в надії, що це допоможе російській армії", - сказав Боррель.

Топдипломат закликав країни Заходу підтримати Україну, яка захищає свою державу.

"Зараз більше, ніж будь-коли, ми маємо підтримувати Україну та її народ. Вони воюють, захищаючи свою країну, і ми маємо моральний обов'язок, щоб їм допомагати", – наголосив Боррель.

Прогноз війни на зиму

За прогнозом військового експерта Олега Жданова, бойові дії взимку не стихнуть, а будуть активними. А морозна, суха погода дозволить українським військовим виконувати бойові завдання та проводити контрнаступ. Він вважає, що українська армія підійде до зими більш підготовленою, ніж російські окупанти, за рахунок допомоги західних союзників.

Військовий експерт Петро Черник висловив думку, що з настанням зими на фронті все перейде у довготривалі артилерійські дуелі.

Окрім того, за його оцінками, якщо ґрунт взимку замерзне, танки і важка техніка зможуть маневрувати, і тоді характер бойових дій залишиться незмінним. Якщо ж буде м'яка зима, тоді техніка зможе рухатися винятково дорогами.

Росія втратила 278 літаків - вдвічі більше, ніж під час війни в Афганістані

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