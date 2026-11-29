Радослав Сікорський / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін може бути готовий до серйозних переговорів лише після того, як його спроби зламати українців цієї зими зазнають невдачі. Наразі ж Москва продовжує висувати нереалістичні вимоги.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає Clash Report.

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«За моїми нинішніми оцінками, Путін усе ще сподівається зламати українців цієї зими. Можливо, лише якщо йому не вдасться їх зламати, він буде готовий до серйозних переговорів, адже сьогодні він висуває абсурдно нереалістичні вимоги», — заявив він.

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За словами польського міністра, такий підхід до переговорів має давнє коріння.

«Традиція радянської дипломатії полягає в тому, щоб вимагати 1000% у надії, що інша сторона дасть 50%», — пояснив Сікорський.

Як у Польщі оцінюють заяви Росії про безпеку

Окремо глава польського МЗС висловився щодо заяв Москви про нібито мирні наміри стосовно сусідніх держав і прагнення створити нову архітектуру безпеки.

«Коли Росія каже, що не має поганих намірів щодо своїх сусідів і прагне нової архітектури безпеки, я відповідаю їм: "Хлопці, у нас був такий жарт: що таке безпечний кордон Радянського Союзу? Безпечний кордон Радянського Союзу — це той, по обидва боки якого стоять радянські солдати"»

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Російські погрози Польщі

Сікорський також звернув увагу на різницю між діями Москви та оборонною політикою західних країн.

«Правда в тому, що росіяни погрожують нам і чинять різні капості, тоді як ми дотримуємося суто оборонної тактики».

Міністр пов'язав це, зокрема, з демократичним устроєм західних держав.

«Частково це зумовлено самою нашою структурою, адже ми — демократичні держави. У нас же немає "ескадронів смерті", які можна було б відправити до Москви, чи не так?»

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За його словами, Польща не збирається відповідати Росії аналогічними методами.

«Ми не збираємося підпалювати російські торговельні центри чи підривати російські потяги — на відміну від того, що вони намагалися робити в Польщі», — наголосив Сікорський.

Зеленський попередив про найважчу зиму для України

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський попередив, що зима 2026–2027 років може стати найскладнішою за час повномасштабної війни. За його словами, Росія намагається зруйнувати українські міста та навіть відрізати один берег Дніпра від іншого, атакуючи мости.

«Ми маємо захищати наші міста. Люди мають повне право виїжджати, якщо хочуть. Це їхній вибір», — наголосив Зеленський в інтерв'ю BBC.

Водночас колишній посол США в НАТО Курт Волкер вважає, що Путін продовжить використовувати зиму для посилення тиску на Україну. Однак, за його оцінкою, країна нині краще підготовлена до відбиття балістичних атак, ніж торік.

Раніше Зеленський також окреслив два можливі сценарії на зиму: мирні переговори з Росією або подальшу ескалацію війни. При цьому дипломатичне завершення бойових дій залишається пріоритетом для української влади.

Прем’єр Сергій Корецький заявив, що Україна має бути готовою до тривалої війни з Росією та планувати розвиток держави, виходячи з максимально критичного сценарію.

Водночас генеральна директорка українського виробника дронів «Fire Point» Ірина Терех заявляє, що країна повинна реалістично оцінювати загрозу, з якою доведеться зіткнутися в найближчі місяці. Атаки на енергетичну інфраструктуру можуть стати найскладнішим викликом війни. Особливо — з огляду на гостру нестачу систем протиповітряної оборони.

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