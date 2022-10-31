Путін чекає на зиму, щоб спланувати нову фазу війни проти України — ISW

Володимир Путін чекає на зиму і настання холодів, аби зрозуміти, чи не змінять країни Заходу ставлення до України.

Аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що президент РФ Володимир Путін чекатиме на зимовий період, розраховуючи, що 2023 року знизиться рівень підтримки України країнами Європейського Союзу.

Про це йдеться у новому звіті ISW.

Стратегія Путіна щодо України передбачає проведення військових операцій за умов суворої зими, яка може "зламати" волю країн Європейського Союзу. Крім того, диктатор сподівається на успіх ЗС РФ взимку. Російська часткова мобілізація резервістів, яка щойно завершилася, переконливо свідчить про те, що Путін має намір продовжувати воювати до 2023 року, а не розраховувати на певне припинення вогню або на ескалацію, яка могла б завершити війну на його умовах.

У звіті ISW також сказано, що обмежуючи постачання енергоресурсів до Європи, Кремль розраховує, що населення ЄС буде чинити тиск на свої уряди, на тлі якого європейська влада прийме вимоги Москви припинити постачання зброї та інші форми підтримки України.

"Європейські лідери готові до того тиску, з яким вони, ймовірно, зіткнуться на початку холодного сезону. Путін може сподіватися, що вони не зможуть витримати цей тиск протягом усієї зими. Вже навесні 2023 року Путін матиме можливість спостерігати за впливом зими на волю європейців і вирішувати, чи відправляти своїх призовників у бій чи обрати інший спосіб вирішення цієї проблеми", — підсумували аналітики у своєму звіті.

Раніше Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що взимку війна трохи стихне.

"Це теж логічно, тому що взимку будуть проблеми фізико-географічні, як кажуть. Нас ще чекає зима така, більш-менш тепла, тому ґрунт буде в'язкий, і в принципі уже зараз колісна техніка на полі бою майже не працює, тільки гусенична. Це все тільки ускладниться з початком суцільних дощів", - сказав він.

В американській розвідці вважають, що українські військові мають можливість досягти успіхів проти російської армії протягом наступних шести тижнів, якщо вони зможуть продовжити свій наступ на півдні та північному сході до того, як зима змусить армії зробити паузу та перегрупуватися.

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