Путін через Лукашенка пробує зупинити бойові дії: експерт розкрив деталі

Путін може "говорити" через Лукашенка.
Російський президент Володимир Путін може доносити думку щодо війни, зокрема, перемовин через президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Про це розповів виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда в етері телеканалу "Еспресо".
Він пояснює, що пропозиції Лукашенка про те, що "давайте це припиняти", насправді є завуальованими пропозиціями Володимира Путіна зупинити бойові дії.
"Той, хто бачив вираз обличчя Путіна впродовж останнього тижня, розуміє, що йому дуже не подобається те, що відбувається. У них звучить таке обурення: "Як це можна вторгнутись на територію Росії?" Тобто, знаєте, як в анекдоті: "А нас за що?" Путіну потрібна формально незалежна Білорусь. Ця формальна незалежність мало зменшує керованість, але примушує цивілізований світ дотримуватись норм міжнародного права", - зазначив він.
Експер зауважує, що нам потрібно уважно спостерігати за ситуацією навколо Лукашенка.
"Якщо він помре фізичною смертю, на зміну йому прийде ще більш проросійський політик", - сказав Магда.
Про проблеми самопроголошеного президента можуть свідчити інциденти під час публічних зустрічей та виступів, на яких йому ставало погано.
"Але я впевнений, що якщо росіяни знайдуть спосіб його ліквідувати в прямому сенсі, і Лукашенко помре не політичною смертю, а фізичною, то на зміну йому прийде не демократичний політик. Не Тихановська приїде. Вона не зможе в’їхати в Білорусь до зміни влади. Це буде ще більш проросійський політик. Вони зможуть стати біля штурвалу і віддати наказ білорусам іти на Україну і атакувати її", - додав він.
Нагадаємо, Путін продовжує мовчати та не коментує вторгнення ЗСУ до Курської області.