Путін через Лукашенка пробує зупинити бойові дії: експерт розкрив деталі

Російський президент Володимир Путін може доносити думку щодо війни, зокрема, перемовин через президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це розповів виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда в етері телеканалу "Еспресо".

Він пояснює, що пропозиції Лукашенка про те, що "давайте це припиняти", насправді є завуальованими пропозиціями Володимира Путіна зупинити бойові дії.

"Той, хто бачив вираз обличчя Путіна впродовж останнього тижня, розуміє, що йому дуже не подобається те, що відбувається. У них звучить таке обурення: "Як це можна вторгнутись на територію Росії?" Тобто, знаєте, як в анекдоті: "А нас за що?" Путіну потрібна формально незалежна Білорусь. Ця формальна незалежність мало зменшує керованість, але примушує цивілізований світ дотримуватись норм міжнародного права", - зазначив він.

Експер зауважує, що нам потрібно уважно спостерігати за ситуацією навколо Лукашенка.

"Якщо він помре фізичною смертю, на зміну йому прийде ще більш проросійський політик", - сказав Магда.

Про проблеми самопроголошеного президента можуть свідчити інциденти під час публічних зустрічей та виступів, на яких йому ставало погано.

"Але я впевнений, що якщо росіяни знайдуть спосіб його ліквідувати в прямому сенсі, і Лукашенко помре не політичною смертю, а фізичною, то на зміну йому прийде не демократичний політик. Не Тихановська приїде. Вона не зможе в’їхати в Білорусь до зміни влади. Це буде ще більш проросійський політик. Вони зможуть стати біля штурвалу і віддати наказ білорусам іти на Україну і атакувати її", - додав він.

Нагадаємо, Путін продовжує мовчати та не коментує вторгнення ЗСУ до Курської області.

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