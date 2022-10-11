Путін чи Суровікін: хто стоїть за ракетним терором України 10 жовтня

Путін вперше призначив відповідального за війну в Україні.

Рішення про ракетні терористичні атаки РФ ухвалює лише одна людина - її очільник Володимир Путін.

Політолог Володимир Фесенко розповів про це під час інтерв'ю ТСН.ua.

"Таке рішення ухвалює лише одна людина - Путін. Потрібна була пропагандистська картинка. Суровікін (Сергій Суровікін - командувач військ РФ в Україні - ред.) - лише інструмент", - додав експерт.

Володимир Фесенко розповів про військовий шлях російського генерала та стиль ведення бойових дій. Суровікін певний час очолював космічні війська Росії", зазначив експерт.

"Але він, насправді, сухопутний генерал. Суровікін - виконавець. Хоча, так, риса його стилю - жорстокість, до підлеглих також. Він грається у Жукова. Хоча з точки зору військових талантів, явно йому поступається", - сказав Фесенко.

Політолог зауважив, що генерали, які керують російськими військами, пройшли сирійську школу.

"Саме зараз Путін тасує колоду генералів, які пройшли Сирію. Але це генерали радянського вишколу. Вони програють молодим українським генералам. Програють поколінню Залужного", - сказав Фесенко.

Він додав, що Путін вперше призначив відповідального за війну в Україні, щоби в нього був цап-відбувайло. Суровікін ним і стане.

Ракетний терор України: що відомо

11 жовтня, Росія вже другу добу поспіль продовжує завдавати масових ракетних ударів по території України.

Під час ракетної атаки на Київ росіяни вбили п’ятьох місцевих мешканців. Ще понад пів сотню отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Окупанти під час ранкової ракетної атаки у Дніпрі розтрощили громадський транспорт, дороги та цивільну інфраструктуру.

У Генштабі розповіли, що внаслідок масованого ракетного удару постраждала інфраструктура понад десяти населених пунктів у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. ЗСУ збили понад 30 повітряних цілей ворога.

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