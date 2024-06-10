Путін дав чітко зрозуміти, що хоче принести нову війну в Європу: ексдиректор ЦРУ назвав ознаки

За словами Девіда Петріуса, якщо Путін досягне успіху в Україні, він не зупиниться, Молдова, очевидно, буде наступною, після цього може бути Литва або інша країна Балтії.

Кремлівский диктатор Володимир Путін не має наміру зупинятися в Україні. Захід має узяти це до уваги, бо Путін говорить про те, у що вірить, зокрема у війну проти НАТО.

Про це заявив колишній командувач Центрального командування США та ексдиректор Центрального розвідувального управління США генерал Девід Петреус в інтерв'ю The Sun.

За словами Петреуса, західні союзники України повинні робити більше для перемоги у війні з Росією, бо Путін "дуже чітко дав зрозуміти", що хоче принести нову війну в Європу.

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"Війна в Україні може поширитися на регіон, якщо Путін досягне успіху в Україні. Він не зупиниться в Україні. Молдова, очевидно, буде наступною. Після цього це може бути Литва або одна з інших країн Балтії", – зазначив він.

За словами Петреуса, одним із важелів, який допоможе Україні перемогти Росію, є розвиток власних технологій.

"Пам'ятайте, що те, що вони зробили в Чорному морі, було зроблено не їхніми кораблями чи моряками, а їхніми безпілотними літальними апаратам. Морські безпілотники, повітряні безпілотники й протикорабельні ракети дозволили їм потопити третину кораблів Чорноморського флоту", – зауважив ексочільник ЦРУ.

Петреус переконаний, що ключ до перемоги у війні полягає в тому, щоб Україна, за допомогою західних союзників, швидко збільшила свою чисельність і військову міць.

"Реальність складна, і це ще одна причина, чому ми повинні робити все від нас залежне, аби допомогти Україні всіма можливими способами", – резюмував він.

Раніше президент Володимир Зеленський назвав наступні мішені Путіна.

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