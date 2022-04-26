Путін дав "героя Росії" депутату в Маріуполі: що робить російський вбивця в Україні

Путін дав "героя Росії" депутату в Маріуполі: що робить російський вбивця в Україні

Президент Росії Володимир Путін присвоїв звання "героя Росії" депутату Держдуми Адаму Делімханову за геноцид в Маріуполі. Російський вбивця "контролює ситуацію" в українському місті та "виїжджає на точки зіткнення".

Указ президента країни-агресорки датований 26 квітня.

"За мужність та героїзм у ході спеціальної військової операції", - йдеться в документі.

Указ Путіна

Очільник Чеченської Республіки Рамзан Кадиров розповідав у Мережі, що нагороджений Деліхманов "особисто контролює ситуацію в Маріуполі та виїжджає на точки зіткнення". За його словами, депутат "не відсижується у безпечних місцях".

"Герой" безпосередньо бере участь у знущаннях та вбивствах мирних мешканців Маріуполя, депортації їх до РФ.

Тим часом так званий "глава ДНР" Денис Пушилін заснував "медаль" "За визволення Маріуполя". Він показав, як вона виглядає, у себе в Telegram.

Фото: Telegram Пушиліна

Варто зазначити, що Деліхманов - не перший російський вбивця, якому присвоїли звання "героя". Одним із перших від початку повномасштабного вторгнення до України Путін посмертно нагородив 25-річного Нурмагомеда Гаджимагомедова. Загарбник геройствував недовго - загинув 24 лютого.

Нурмагомед Гаджимагомедов/ Фото: Вікіпедія

Нагадаємо, Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Близько 95% міста зруйновано російськими окупантами. Там немає світла, води, опалення, зв'язку, їжа закінчується. Скільки людей залишається в місті - невідомо.

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