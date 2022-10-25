"Путін дав наказ окупантам": в ЗСУ розповіли про найгарячіший напрямок на фронті

Армія Росії у війні проти України найбільше уваги приділяє Бахмутському напрямку. Окупанти намагаються виконати наказ президента РФ Володимира Путіна про завоювання всього Донбасу, але зазнають великих втрат.

Про це розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону на Youtube-каналі ТСН.

Характеризуючи ситуацію під Бахмутом, Череватий зазначив:

"Це зараз найбільше, де ворог атакує нас і намагається просунутися, де завдається найбільше ураження всіма системами ствольної артилерії, реактивними системами залпового вогню, авіацією, де зосереджено найбільше його живої сили і прикуто найбільше уваги його керівних органів".

За його словами, Бахмут мав стати після Лисичанська і Сєвєродонецька логічним продовженням наступу РФ на Донбасі, "але це виявилося тільки бахвальством".

Як зазначив речник Східного угруповання ЗСУ, Сили оборони в боях за Сєвєродонецьк і Лисичанськ "виснажили до неможливості" окупантів, після чого планово відступили, побудувавши лінії оборони.

"Неймовірними зусиллями, кров'ю й потом наших солдатів, але Бахмут і Авдіївка тримаються. Головне досягнення в тому, що збройні сили Росії можуть тільки на одному напрямку проявляти активність. Вони скуті серйозно нашими силами оборони. Вони щодня там несуть неймовірні втрати. Для них фюрер ставив стратегічно важливе завдання - звільнити весь Донбас. Логічно, що вони намагаються просуватися хоч десь", - розповів Череватий.

Представник ЗСУ додав, що на цьому напрямку сконцентрована ПВК "Вагнер". Він також прокоментував чутки про приєднання до "Вагнера" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

"Бахмут - їхня проміжна мета в напрямку до Слов'янська і Краматорська. Гіркін і Слов'янськ - це ті тригери, які якраз спричинили бійню на Донбасі. Можливо, це теж має для них певну сакральність - вони хочуть показати, що не все втрачено і вони щось можуть. Але наші Сили оборони роблять все, щоб ці їхні солодкі мрії залишилися мріями".

Також Череватий підтвердив, що в лавах росіян на сході України вже воюють мобілізовані.

"Це дуже легко відслідкувати за їхніми відкритими пабліками і соцмережами, офіційними сторінками регіональної влади, де видно, що людина прибула 10 днів тому, а вже повертається в пакеті. Майже 70 тисяч особового складу знищено, втричі більше поранено, а це фактично все угруповання. Зрозуміло, потрібно кимось замінювати. Замінюють мобілізованими, зеками, ПВК - все, що можуть зібрати в плані особового складу, вони намагаються перекинути", - сказав він.

Ситуація в Донецькій області

Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на Бахмутському напрямку. За словами президента Володимира Зеленського, особливо важка ситуація на Донбасі, зокрема біля Бахмута. Місто стало передовим фронтом. Там практично вже немає цілих будинків.

Збройні сили України звільнили 40 населених пунктів на півночі Донецької області, зокрема міста Лиман та Святогірськ.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що російські окупанти "імітують" захоплення Бахмута — говорять про успіхи на цьому напрямку, щоб виглядати "переможцями" хоч десь.

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