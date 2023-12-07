Путін дав політичний наказ: Гетьман сказав, коли інтенсивність боїв поблизу Авдіївки знизиться

Очільник Кремля Володимир Путін наказав армії РФ оточити Авдіївку до 15 грудня, щоб на тлі такого здобуття проголосити свою промову за 90 днів до оголошених президентських виборів у Росії.

Про це в ефірі "Еспресо" сказав майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

Гетьман також зазначив, що битва під Авдіївкою – локальне бойове зіткнення, тому що захоплення окупантами цього міста стратегічно не має сенсу.

"Якщо наш гарнізон доведеться виводити з Авдіївки при ймовірності оточення, то це суттєво не вплине не тільки на українсько-російську війну, а й навіть на східний фронт від Куп'янська до Вугледара", – додав він.

ЗСУ продовжують тримати позиції на цих фронтах і нищать велику кількість ворожої сили та техніки.

"Там у 5-7 разів вороги перевищують нас по чисельності, вони лізуть з шести напрямків та намагаються зайти до промзони. Поки їм цього не вдається. Побачимо, скільки противнику ще вдасться додати туди живої сили та техніки", – зазначив військовий аналітик.

За словами Гетьмана, Путін дав політичний наказ армії РФ – до 15 грудня взяти Авдіївку в оточення, щоб це відбулося за 90 днів до оголошених на 15-17 березня 2024 року так званих виборів у РФ.

"Ці атаки на Авдіївку, Мар'їнку чи по інших напрямках носять не військове підґрунтя, а політичне. А дедлайн якраз – 14 грудня, коли треба проголошувати оцю путінську промову. Я впевнений, якщо їм не вдасться захопити Авдіївку до 15-16 грудня, то 17-18 грудня бойові дії не припиняться, але будуть не такі вже інтенсивні, бо втратиться сенс, політична причина", – пояснив Гетьман.

Росіяни, на думку Гетьмана, це чудово розуміють і будуть кидати у бій за Авдіївку все, що можливо. Якщо їм не вдасться захопити місто, то будуть розповідати, що відбили наш дуже потужний наступ.

"Ще треба протриматися буквально півтора тижня, і якщо нам вдасться втримати ці позиції, то далі інтенсивність буде день-два, а потім у тому не буде сенсу", – зазначив Олексій Гетьман.

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Нагадаємо, росіяни почали активно використовувати дрони-камікадзе та авіацію на Авдіївському напрямку. Лише протягом однієї доби в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 13 авіаударів, провів 61 бойове зіткнення і здійснив 743 артобстріли.

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