Путін демілітаризував власну армію: ця війна стане останньою технологічною для Росії

Через санкції навіть танковий завод пішов у відпустку у час війни.

Судячи з усього намір Путіна демілітаризувати Україну завершиться демілітаризацією… самого путінського війська. І цей процес почався вже!. Сьогодні друга армія у світі вже стала першою за розміром бойових втрат під час війни.

Про це йдеться в ТСН.

Знищений арсенал російських військ перевищив наявну чисельність армій деяких європейських країн. І хоч нас запевняють, що втрата шести сотень танків могла б вважатися катастрофою для Франції, але ніяк не для Росії. Бо ж на озброєнні у Путіна числиться не менше 12 тисяч панцирників. Та ті цифри існують лиш на папері . Справді боєздатних машин на порядок менше.

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Згадати лише, як за місяць після вторгнення, в Росії взялися розконсервовувати радянські танки зі складів. Тоді ж виявилося, що в четвертій танковій дивізії із 10 «розконсервованих» танків лише один виявився з усіма необхідними запчастинами. Решта – повністю розукомплектовані, тобто розкрадені. В танках не було оптичних приладів, електроніки, а в деяких не знайшли навіть двигунів. Це дані української розвідки, яку росіяни не спростували.

Змовчали у Кремлі і про самогубство командира 13 танкового полку 4 танкової дивізії російської армії.

Відкрити склад – замало. Уявіть гараж в якому ваша машина простояла років 20 - щось проржавіло, ущільнювачі посипались , акумулятор здох, дроти закоротило. Танки, які пилилися не одне десятиріччя потребують ремонту і модернізації. І тут починаються проблеми, адже санкції стали ударом для заводів які ті танки і роблять

Про зупинку «Уралвагонзаводу» в Росії спочатку заперечували, але згодом визнали нестачу деяких імпортних складових і підтвердили - працівників відправлено у відпустку. Танковий завод у відпустці під час війни!

Під санаційний удар потрапило і виробництво ракет. Головна лякала Кремля комплекси «Кинжал» чи «Калібр» можуть відійти на смітник історії. Головна складова – електронний процесор для автоматичного керування вогнем. Росія хизувалася, що їй вдалося налагодити виробництво трьох лінійок вітчизняних процесорів. Але виявилось чіпи для цих моделей до Росії постачав Тайвань. І з початком вторгнення там відмовилися від співпраці з світовим агресором.

Швидко замінити надточні мікросхеми – у Росії не вийде. Виробників мікросхем по всьому світу вже застерегли – співпраця із Кремлем, що протиставив себе практично усій міжнародній системі безпеки моментально вилльється в економічний бан.

Таку опцію як виробництво власних мікросхем короткостроковій перспективі ми навіть не розглядаємо. Справа не лише у тім, що для цього потрібні фахівці та потужності. Для виробництва власних мікросхем у першу чергу потрібні гроші.

А ще до війни у Кремлі відступили від розширення космічної програми, офіційно визнавши, що в країні не вистачає імпортних деталей.

Єдина країна, яка сьогодні демілітаризується, - Росія

Під санкційним ударом – виробництво вантажівок і тагачів. Через санкції російський КАМАЗ вже загльмував конвеєр на 40 відсотків. А це прямий удар по розрекламованих зенітно-гарматних комплексах «Панцир С», які на базуються на платформі КАМАЗу.

Виявляється майже все обладнання машини імпортне – стояв американський двигун, німецька коробка передач та паливна система.

І це ще не згадуючи про зупинку постачання надточних французьких телповізорів, якими росіяни модернізували гелікоптери і танки

Це не означає, що вже сьогодні російський віськово-промисловий комплекс зник і в Путіна не буде зброї. Аналітики не ставлять під сумнів, що Росія нарощувала запаси іноземних комплектуючих. Але як на довго їх вистачить, і чи передбачали в Москві, що мова буде йти про такий великий перелік заборонених товарів і послуг. Адже залізо без програмного забезпечення мертве. Судячи з планів Кремля повісити над українською столицею російський прапор вже за 48 годин стратегії запастись всім – точно не було.

Тому, повна демілітаризація Росії – це питання часу. Спочатку зупинка ВПК - і мова не про роки, а місяці і навіть тижні. А далі технологічний занепад. Здається їй вже ніколи не бути на 2 місці серед світових торгівців зброєю.

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