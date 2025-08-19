- Дата публікації
-
- Війна
- 812
- 1 хв
Путін демонстративно підняв в небо бомбардувальники Ту-95: коли може бути ракетний удар
Моніторингові Telegram-канали повідомляють про зліт як мінімум двох бортів Ту-95мс з аеродрому «Оленья», що в Мурманській області РФ.
На тлі переговорів у Вашингтоні за участю Дональда Трампа, Володимира Зеленського і європейських лідерів, диктатор Путін демонстративно підняв у небо свої стратегічні бомбардувальники Ту-95мс.
Про це повідомляють моніторингові чати у Telegram.
«Є інформація про виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з аеродрому „Оленья“. Якщо виліт бойовий, очікуємо на пуски ракет: ~2:30 — 3:30. Ракети в повітряному просторі України: ~03:30 — 04:30», — йдеться в повідомленні.
Крім того, у повітряному просторі України перебуває понад 60 «Шахедів».
Також, за попередньою інформацією, в акваторію Чорного моря окупанти вивели 1 ракетоносій, який може містити до 4-х «Калібрів».
Нагадаємо, що увечері 18 серпня на всій території України було оголошено повітряну тривогу через вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії.