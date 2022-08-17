Путін дещо змінив плани війни: Фейгін прогнозує перенесення "референдуму" на Херсонщині

Російський диктатор Володимир Путін тимчасово відмовився від своїх початкових планів щодо захоплення України. Тепер господар Кремля хоче вичавити максимум з "досягнутого" за пів року війни.

Можливо, тепер Путін зосередиться на утриманні нещодавно захоплених його військами територій. Йдеться про частини Луганської та Донецької областей та певну територію півдня.

Такими думками поділився російський опозиціонер, юрист та адвокат Марк Фейгін, пише "24 канал".

Він також вважає, оскільки ситуація в Херсонській області наразі досить "невпевнена" для президента РФ, окупанти можуть перенести так званий "референдум" у регіоні.

"Прозвучало, що вони можуть перенести "референдуми" з 11 вересня. Цьому може бути кілька причин. Одна з них – невпевненість, що одразу після "референдуму" вони ці території не втратять. Можливо, в елітах Росії є певна група людей, яка виступає за те, щоб почекати і не ризикувати", – припустив Фейгін.

Нагадаємо, військовий експерт Дмитро Снєгирьов оцінив, що ЗСУ на сьогодні зробили неможливим проведення Росією "референдуму" в Херсонській області. Адже вже за тиждень-два російські війська будуть позбавлені можливості взагалі здійснювати якісь активні дії в області.

Криму приготуватися: "Бавовна" не випадкова

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