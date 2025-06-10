"Путін для боротьби з Україною обрав чеченський варіант": Портников про масовані атаки

Президент РФ Володимир Путін і атаки по Києву / © ТСН.ua

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Президент Росії Володимир Путін розлючений тим, що досі може встановити контроль над Україною. Тому він обрав для боротьби так званий чеченський варіант і намагається масованими атаками змусити український народ до капітуляції.

Таку думку журналіст Віталій Портников висловив у ефірі свого YouTube-каналу.

Портников пояснив логіку російських атак по українських містах.

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«Правда полягає у терорі. Правда полягає тому, що Путін розлючений тим, що протягом вже більш ніж трьох років він не може встановити контроль над українською землею. Обрав для боротьби з нами так званий чеченський варіант. Це, як ви розумієте, не корейський чи не фінляндський — це те, що Путін сам вже робив під час своєї довгої і безславної політичної кар’єри. Примушення населення території, з якою Москва веде війну, до капітуляції шляхом терору«, — розповів журналіст.

Він нагадав, що російському диктатору вдалося вирішити так зване чеченське питання шляхом килимових бомбардувань Грозного та інших міст цієї республіки, залякуванням її мешканців і створенням умов для маріонеткової влади. Портников зазначив — та саме зараз росіяни бажають нав’язати українцям і навіть не приховують цього.

«Ви можете переконатися у їхніх цілях, коли прочитаєте безглуздий меморандум, переданий Мединським та іншими учасниками перемовин нашої делегації під час останньої зустрічі у Стамбулі», — додав журналіст.

«Для того, щоб населення погодилися із російськими вимогами, для того, щоб ніхто навіть і не замислювався про можливість якихось компромісів і обговорення того, чого бажає Путін, потрібно систематично щоденно залякувати населення. Ну а як це пояснювати, — це вже немає жодного значення», — розповів Портников.

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За його слова, в цьому можна переконатися. Так, обидві країни ведуть дронову боротьбу між собою. Україна чітко і цілеспрямована знищує військовий потенціал росіян, і в Москві навіть не приховують таких фактів. Натомість РФ гатить по житлових кварталах.

«Ми бачимо, як дрони б’ють по об’єктах військово-промислового комплексу РФ, по російській нафтопереробці. Ми фактично намагаємося створити для самих себе умови, за яких росіяни не зможуть продовжувати свої злочини. А Росія цілеспрямовано тими самими дронами намагається тероризувати мирне населення, бити по житлових кварталах», — констатував журналіст.

«І очевидно, що для російського політичного керівництва — це реальна мета, а російське суспільство отримує справжню насолоди від того, що вона бачить на екранах своїх скажених телевізорів. Бо карати когось іншого за непокору власним господарям — це і є найбільша насолода мерзенного раба», — резюмував Портников.

Зауважимо, за результатами свіжого соцопитування від Київського міжнародного інституту соціології, на сьогодні абсолютна більшість українців виступають категорично проти будь-яких територіальних поступок для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності держави.

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Нагадаємо, у ніч проти 10 червня Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну ракетами і безпілотниками: ворог застосував 322 засоби ураження. Під ударом опинилися Київ та область, Одеса, Чернігівська та Дніпропетровська області. Найбільше дісталося Києву та Одесі. У столиці пошкоджені багато будинків, авто, магазини, постраждали четверо людей. В Одесі постраждали дев’ятеро людей, пошкоджений пологовий будинок, інші медустанови, житлові та інші будівлі, авто.