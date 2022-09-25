Путін до 15 листопада хоче закінчити війну: Жданов розповів про плани Росії

Російський диктатор Путін хоче до 15 листопада закінчити війну.
Путін мріє, щоб до цього часу Україна капітулювала та погодилась на вимоги Росії.
Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.
"Росія не може зібрати мільйон людей для мобілізації в найкоротші терміни. За моїми оцінками, це триватиме до весни. Вони його збиратимуть. Перші 300 тисяч вони до листопада або до кінця року мобілізують. Хоча Росія чомусь орієнтується на 15 листопада. Є інформація, що нібито до 15 листопада Путін хоче закінчити війну. Але в його розумінні закінчення війни - це коли Україна погодиться на переговори та підпише капітуляцію на умовах РФ. Тобто Україна повинна погодитись з втратою територій, визнати їх російськими та не вступати до НАТО. Це потрібно, щоб дати РФ можливість підготуватись та здійснити повторний напад і окупувати всю Україну", - сказав військовий експерт.
Жданов наголосив, що Україна на старій радянській зброї змогла переламати хід війни та "перемолоти" професійну російську армію. Тепер ж нас хочуть налякати аматорською армією.
"Ми стало професійною армією західного типу. Підготовка особового складу та зброя відрізняються. А тому ті люди, яких сюди прижене РФ стануть жертвами цієї війни. Чим більше вони людей приженуть, тим більше втрат у них буде", - наголосив Олег Жданов.
Нагадаємо, Росія вирішила діяти у війні проти України не вмінням, а кількістю. Тому в межах "часткової" мобілізації до російського війська планують набрати 1 млн 200 тис. осіб.
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