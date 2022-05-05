Путін до кінця червня можете перекинути до України додатковий резерв армії - екскомандувач Збройних сил Польщі

В кінці червня Росія може перекинути в Україну додаткові військові резерви.

До цього часу українськім військовим необхідно впоратися з “залишками російської армії”.

Про це з посиланням на колишнього командувача Сухопутними військами Збройних сил Польщі Вальдемара Скшипчака, пише “Укрінформ”.

За його словами, Україні потрібно впоратися з російською армію до того, як мобілізовані військові РФ потраплять на фронт. А резерви Путін може перекинути орієнтовно до кінця червня.

Хоча у той же час вирішальний вплив на результат війни має безпосередньо президент України Володимир Зеленський.

"Зараз вже не Путін має вирішувати долю війни, а президент Зеленський. Президент України зараз перемагає, тому він має визначити, коли буде її завершення. Я маю на увазі, що в України є шанс звільнити всі окуповані території Донбасу, а питання Криму має вирішуватися на міжнародній арені пізніше – можливо, вже з іншим президентом Росії", – розповів Вальдемар Скшипчак.

Нагадаємо, що Білорусь привела сили у вищі ступені боєготовності, а війська РФ обладнують позиції в Курській області.

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