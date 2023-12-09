Путін до ОАЕ летів під охороною винищувачів, бо боїться за своє життя - політолог

Російський диктатор Володимир Путін настільки хвилюється за своє життя, що під час польоту до Об'єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії його супроводжували два винищувачі.

Про це в ефірі телеканалу “FreeДом” розповів політолог Володимир Фесенко.

За його словами, у Саудівській Аравії та в ОАЕ також були “кадирівці”.

"Політ в Об'єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію в супроводі винищувачів, і що там ще не випадково був Кадиров і "кадировці", - розповів політолог.

Він також додав, що Путін раніше був “набагато вище” всіх арабських лідерів, проте тепер йому “доводиться до них їздити та показувати, що він зацікавлений у взаємодії і навіть в чисто символічних контактах з ними”.

Нагадаємо, що у Білому домі відреагували на участь Путіна у "виборах".

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