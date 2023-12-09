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Путін до ОАЕ летів під охороною винищувачів, бо боїться за своє життя - політолог

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Путін до ОАЕ летів під охороною винищувачів, бо боїться за своє життя - політолог

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Також його супроводжували "кадирівці".

Російський диктатор Володимир Путін настільки хвилюється за своє життя, що під час польоту до Об'єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії його супроводжували два винищувачі.

Про це в ефірі телеканалу “FreeДом” розповів політолог Володимир Фесенко.

За його словами, у Саудівській Аравії та в ОАЕ також були “кадирівці”.

"Політ в Об'єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію в супроводі винищувачів, і що там ще не випадково був Кадиров і "кадировці", - розповів політолог.

Він також додав, що Путін раніше був “набагато вище” всіх арабських лідерів, проте тепер йому “доводиться до них їздити та показувати, що він зацікавлений у взаємодії і навіть в чисто символічних контактах з ними”.

Нагадаємо, що у Білому домі відреагували на участь Путіна у "виборах".

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Дата публікації
Перегляди
488
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