Росіянам доводиться воювати пішки / © Укрінформ

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Брак пального в російській армії починає прямо впливати на ситуацію на полі бою. Про це 30 червня повідомив речник Об’єднаних сил Збройних сил України, полковник Віктор Трегубов.

Більше про ситуацію пишуть в Інституті вивчення війни (ISW).

Дефіцит палива у РФ поширився і на фронт: наслідки

За словами Віктора Трегубова, російські окупанти почали відчувати гострий дефіцит палива на фронті, зокрема, у прифронтових районах Харківської та Сумської областей. Через це загарбники змушені нормувати пальне навіть для роботи генераторів.

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Головною причиною такої ситуації називають успішні далекобійні удари Сил оборони України по російських нафтопереробних заводах, а також атаки середньої дальності по логістичних вузлах росіян.

Речник Об’єднаних сил також зазначив, що через постійну загрозу ударів з боку українських безпілотників підрозділи РФ під час наступів дедалі частіше здійснюють логістику та забезпечення пішки.

Окрім цього, Віктор Трегубов зафіксував загострення ситуації на Харківському напрямку. Протягом останніх 10 днів росіяни активізували спроби проникнення поблизу Козачої Лопані, що на північ від Харкова, а також у районах Дехтярного та Вовчанська на північно-східному відтинку фронту.

Паливна криза у Росії: останні новини

Нагадаємо, у Росії посилюється паливна криза: на тлі українських атак по нафтовій інфраструктурі перебої з пальним зафіксовано майже у 80 регіонах країни, а також в окупованому Криму.

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У низці областей, зокрема в Забайкальському краї та Іркутській області, через дефіцит запровадили режим «підвищеної готовності». На заправках утворилися кілометрові черги, а пальне видають за суворими добовими лімітами — від 15 до 50 літрів на авто.

Місцева влада пояснює обмеження «ажіотажним попитом» і сезонними потребами, замовчуючи удари по НПЗ.

Для боротьби з кризою російський уряд розглядає екстрені заходи, як-от тимчасове зниження екологічних стандартів пального до «Євро-2» та можливість імпорту.

Локальні дефіцити в країні лише посилюватимуться, якщо Україна продовжить удари по російській нафтопереробній та логістичній інфраструктурі.

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