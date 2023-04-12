Путін досі вірить, що може знищити Україну та Захід - директор ЦРУ

Російський злочинець Володимир Путін несерйозно ставиться до переговорів, оскільки досі вірить, що може знищити Україну та Європу.

Про це сказав директор центрального розвідувального управління США Вільям Бернс під час виступу в університеті Райса, передає CNN.

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"Замість того, щоб відступити, він (Путін - ред.) подвоїв ставки, але правжні країни дають відсіч", — сказав Бернс, додавши, що Україна та її президент зробили саме це.

Також Бернс впевнений, що "Путін глибоко помилявся" у своїх припущеннях щодо України до війни.

Журналісти CNN наводять один із секретних документів, який потрапив у Мережу. У ньому йдеться, що війна на виснаження Росії на Донбасі "заходить у глухий кут".

"Компанія на виснаження Росії на Донбасі, ймовірно, заходить у глухий кут, перешкоджаючи меті Москви захопити весь регіон у 2023 року", — йдеться у секретному матеріалі.

Нагадаємо, видання The Washington Post з посиланням на "злитий" до Мережі секретний військовий документ Пентагону повідомляє, що США не вірять в успішний контрнаступ Збройних сил України.

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