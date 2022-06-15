Путін досі вірить у свій успіх: західна розвідка назвала можливі сценарії розвитку війни в Україні

Розв'язана Росією війна в Україні перебуває на критичній стадії, яка може визначити її довгостроковий результат.

Українські захисники, які мужньо боронять Батьківщину від російських окупантів, вже "витрачають" боєприпаси радянської епохи і Київ просить Захід надіслати більше важкого озброєння. Натомість РФ накопичує значну артилерійську перевагу довкола двох стратегічно важливих міст на сході.

Про це кажуть представники західної розвідки, пише CNN.

На думку західних чиновників подальші події можуть розгортатися за трьома сценаріями. Згідно з першим, Росія може продовжувати досягати поступових успіхів у двох ключових східних містах України.

Друге припущення полягає в тому, що лінія фронту може зайти в глухий кут, який затягнеться на місяці або роки, що призведе до величезних жертв із обох боків і повільно наростаючої кризи, яка продовжуватиме виснажувати світову економіку.

Третій сценарій, який офіційні особи вважають найменш імовірним: РФ може переглянути свої військові цілі, оголосити про "перемогу" та спробувати зблизити бойові дії. За словами джерел CNN, нині це здається не більш ніж прийняттям бажаного за дійсне.

Зазначається, у разі, якщо окупантам вдасться закріпити деякі зі своїх успіхів на сході, російський диктатор Путін зможе використати цю територію як плацдарм для подальшого просування вглиб України.

Своєю чергою, західні чиновники вважають, що окупанти "перебувають у вигіднішому становищі на сході", виходячи винятково з маси. Проте, як заявив один із високопоставлених представників адміністрації президента США, "російський прогрес не є вирішеним наперед".

"Оскільки лінія фронту перетворилася на війну на виснаження, засновану на артилерійському вогні, обидві сторони зазнали великих втрат і тепер зіштовхуються з потенційною нестачею живої сили. Росія також зазнала втрат до третини своїх сухопутних військ, і представники американської розвідки публічно заявили, що вона боротиметься за будь-які серйозні успіхи без повної мобілізації, що є політично небезпечним кроком, який Путін досі не хотів робити", – пише видання.

Крім того, офіційні особи США та інших західних країн не бачать жодних ознак того, що відданість глави РФ веденню дорогої війни слабшає.

"Що стосується стратегічних цілей, які, на нашу думку, є у Путіна щодо України, я не бачу жодних ознак того, що вони змінилися. Він, як і раніше, вірить, що зрештою досягне успіху і буде або фізично контролювати, або здобуде форму політичного контролю над Україною – у значній частині чи, в ідеалі, у всій", – сказав представник НАТО.

Водночас західні фахівці вважають, що поворотний момент може змусити західні уряди ухвалити важке рішення, яке досі пропонувало підтримку Україні за рахунок невпинно зростаючої вартості їхніх власних економік та національних запасів зброї.

Також деякі офіційні особи побоюються, що західна підтримка України може послабитися. І зі слів представника Міжнародного легіону ЗСУ Демієна Магру, нинішні розміри поставок зброї "не наближаються ні до чого, що дозволило б нам перемогти росіян на полі бою".

"Я думаю, що ось-ось дійде до того, що той чи інший бік досягне успіху. Або росіяни дійдуть до Слов'янська і Краматорська, або українці зупинять їх тут. І якщо українці зможуть утримати оборону тут, перед лицем такої кількості сил, це матиме значення", – сказав високопосадовець НАТО.

Нагадаємо, українські захисники "пригальмували" запал окупантів у Сєвєродонецьку.

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