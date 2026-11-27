Російські війська / © Associated Press

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Командування угруповання військ РФ «Схід» вимагає від командирів 5-ї та 36-ї загальновійськових армій за будь-яку ціну покращити становище російських військ на Запорізькому та Дніпропетровському напрямках. Причиною стали розбіжності між доповідями про нібито досягнуті успіхи та реальною ситуацією на фронті.

Про це повідомив партизанський рух «АТЕШ» із посиланням на свого агента зі штабу російського угруповання.

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Провали на фронті: командування РФ тисне на військових через відсутність просування

За даними руху, тиск посилився на керівництво 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї армії, а також 37-ї та 64-ї окремих мотострілецьких бригад 36-ї армії. Від їхнього командування вимагають забезпечити просування найближчими тижнями.

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Як стверджує агент «АТЕШ», вищому керівництву РФ уже доповіли про нібито вихід російських підрозділів до околиць певних населених пунктів, хоча фактично військові досі не досягли цих позицій. Зокрема, йдеться про:

Новомиколаївку у Запорізькій області;

Покровське у Дніпропетровській області.

Однак, за інформацією «АТЕШ», насправді російські підрозділи перебувають на відстані понад 30 км від Новомиколаївки та понад 20 км від Покровського.

«Зверху вимагають негайно усунути розбіжність між звітами та картою. У військах тепер зриваються на командирах дивізій і бригад — відкрито попередили: якщо не буде просування в найближчі тижні — ваші командири взводів і рот самі підуть на штурми, а щодо комбригів будуть ухвалені жорсткі кадрові рішення», — цитує свого агента партизанський рух.

У «АТЕШ» зазначають, що продовжують стежити за ситуацією всередині російського угруповання «Схід» і передавати отриману інформацію Силам оборони України.

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Війна в Україні — яка ситуація на фронті

Нагадаємо, російська армія продовжує зазнавати значних втрат у війні проти України. Раніше ми повідомляли, що в Росії масово змінюють статус загиблих військовослужбовців на «безвісти зниклі». Такий підхід дозволяє приховувати реальні масштаби втрат армії РФ. За даними розслідування, йдеться про сотні тисяч російських військових, доля яких залишається невідомою або чиї смерті не відображені в офіційній статистиці.

Водночас російський наступ у 2026 році не приніс Кремлю очікуваних територіальних здобутків. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернув увагу на значні людські втрати російської армії, які не відповідають результатам її наступальних дій. За його словами, російські війська щомісяця втрачають десятки тисяч військовослужбовців, однак це не забезпечує їм суттєвого просування на фронті.

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