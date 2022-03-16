"Путін дуже добре відчуває страх": Кулеба пояснив, чому Україні так і не передали польські літаки

"Путін дуже добре відчуває страх": Кулеба пояснив, чому Україні так і не передали польські літаки

Поворотним моментом, коли НАТО опиниться під ударом РФ, буде момент, коли Путін відчує в Альянсі страх.

Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що категорично не сприймає позицію США, зокрема, щодо передавання польських літаків Україні, які побоюються імовірної ще більшої ескалації з боку РФ. За його словами, загострення й так нині є безпрецедентним.

Про це очільник МЗС України Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю НВ.

"Я категорично не сприймаю аргумент про те, що не потрібно щось робити, тому що це призведе до подальшої ескалації. Куди вже більше? Якої вам ще ескалації не вистачає? Я цей аргумент чую від декількох країн, але жорстко з ним борюся і відкидаю. З літаками… Якби не було війни, то це була б доволі сюрреалістична історія про те, як Україні літаки передавали. Усе наплутано, дуже багато дипломатичних маневрів навколо цього питання, але я можу прокоментувати цю історію так: Путін дуже добре відчуває страх. І ніщо не провокує його більше ніж страх. Тому, поворотним моментом, коли НАТО опиниться під ударом, буде момент, коли він відчує в НАТО страх, а не момент, коли якісь країни НАТО передадуть нам літаки", - висловився український міністр.

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