"Путін дуже хоче бути схожим на Катерину ІІ": Клімкін пояснив, навіщо Росії південь та Донбас

"Путін дуже хоче бути схожим на Катерину ІІ": Клімкін пояснив, навіщо Росії південь та Донбас

Президентові Росії Володимирові Путіну критично потрібні південь України та Донбас, які можна назвати "новоросією" і включити до нової союзної держави, яка мавпуватиме СРСР. Таку нову версію Радянського Союзу очільник Кремля мріє створити до 30 грудня, тобто до 100-ї річниці СРСР.

Окрім того, в Путіна є бажання монополізувати Чорне море.

Таку думку висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін у Мережі.

"Заявлене сьогодні бажання Росії захопити Донбас та Південь України хтось сприйняв з посмішкою та глузуванням, а хтось з жахом. Обидва підходи неправильні. Це реальні наміри Росії. Путіну критично потрібні південь України та Донбас, які можна назвати новоросією і включити до нової союзної держави, яка мавпуватиме СРСР", – йдеться у повідомленні.

Він додав, що Путін мріє створити нову версію СРСР до 30 грудня, тобто до 100-ї річниці Союзу.

"Йому це потрібно не тільки для власного місця у підручниках пропаганди: ні, він в це, на жаль, вірить. Включити до цієї "союзної держави" він хотів би Білорусь, Казахстан, нас – Україну – і весь тераріум з карликів-уродців: Абхазії, Осетії, Придністров'я, "незалежного Донбасу", – описав плани президента РФ Клімкін.

"На пострадянському просторі виявилося можливим "обламати" всіх, крім України. Тому як мінімум Путіну потрібна так звана новоросія, не кажучи вже про бажання монополізувати Чорне море", – зауважив дипломат.

Він також висловив думку, що Росія хоче зробити у 21 столітті те, що вона вже зробила у 18-му. І тактика її ніяк не змінилася, адже українців знову "зачищають" і переселяють у Росії.

"Наприкінці 18 століття козаків переселили на Кубань, щоб боротися з кавказькими народами, тепер кадировців посилають до нас. Путін дуже хоче бути схожим на Катерину ІІ. Це без шансів: тоді імперія формувалася, тепер розпадається і це вже назавжди. Але агонія імперії звіряча, і саме ми маємо її припинити: це наша історична місія. Це і називається боротьба Добра зі Злом", резюмував Клімкін.

Нагадаємо, 22 квітня заступник командувача російських військ ЦВО генерал-майор Рустам Міннекаєв повідомив, що РФ під час "другої фази" війни планує повністю захопити Донбас та південь України, а також забезпечити сухопутний коридор до Криму.

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