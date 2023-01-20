"Путін дуже хоче велику війну": озвучені можливі сценарії і терміни нового наступу Росії

Київ розраховує на постачання бронетехніки від західних партнерів, щоб підготуватися до російської атаки.

Президент України Володимир Зеленський таємно зустрівся з директором ЦРУ Вільямом Бернсом і обговорив з ним очікування щодо подальших дій армії Росії. Українська влада не виключає, що президент РФ Володимир Путін наважиться на повторення великого наступу, і закликає Захід не зволікати з військовою допомогою.

ТСН.ua зібрав ключові офіційні заяви і думки експертів щодо термінів та сценаріїв можливого російського наступу.

"Найкращий період" для наступу РФ

Міністр оборони Олексій Резніков не виключає, що навесні росіяни можуть розпочати наступ на півдні та сході України.

"Весна - найкращий період для відновлення наступу для всіх сторін... Ми розуміємо, що вони будуть готові розпочати і, звичайно, ми маємо бути готові розпочати", - сказав міністр.

За його словами, РФ може спробувати зібрати "сили, боєприпаси та зброю" для нового наступу. Втім, Резніков вважає, що окупанти навряд чи знову спробують вторгнутися з Білорусі, оскільки це потребує забагато часу і ресурсів.

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Голова Міноборони разом з очільником МЗС Дмитром Кулебою 19 січня виступили зі спільною заявою, в якій попередили про загрозу нового наступу Росії і закликали партнерів надати Україні танки.

"Кремль налаштований на подальшу активізацію бойових дій. Спроба реваншу Росії за її невдачі у війні проти України, зокрема й загроза нового повномасштабного наступу російських сил, є дуже реальною", - йдеться в заяві двох очільників міністерств.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у грудні попередив, що РФ готується до нового великого наступу на Україну. За його словами, задля цього Путін збирає угруповання до 200 тис. військ, яких може кинути в наступ у січні-лютому, або навесні. На його думку, під загрозою може опинитися Київ.

Путін готується до нового етапу війни?

Ексрадник Володимира Путіна, російський економіст Андрій Ілларіонов стверджує, що Кремль незабаром готується розпочати новий етап війни - з масштабними бойовими діями і новою зброєю, яку не використовували раніше.

"Підготовка розпочалася 17 вересня. Протягом трьох місяців тривала неймовірна за інтенсивністю підготовка до переходу до нового етапу війни. На відміну від угруповання, яке було задіяне до 24 лютого 2022 року (приблизно 220 тис. - ред.), сьогоднішнє угруповання, ймовірно, нараховує втричі більше – 600–700 тис. Вони озброєні не гірше, ніж це було рік тому. До того ж, за заявами Путіна, зараз використовуватимуть зброю, яку до цього часу на полі бою не використовували", - розповів він.

За його даними, 15 грудня Путін провів секретну нараду, яка ухвалила рішення про перехід до нової стадії війни.

Своєю чергою, військовий експерт Олег Жданов в ексклюзивному коментарі ТСН.ua висловив сумніви, що Кремль в змозі підготувати ударне угруповання для наступу.

"Вони дуже хочуть розпочати велику війну. Питання - чим розпочинати велику війну. Є деякі сумніви, що на березень буде готовність угруповання в 200 тисяч для проведення чи відновлення наступальної операції. А півмільйона Путін ставить план до літа зібрати. Потім ще треба навчати їх, потім ще чимось озброїти", - заявив Жданов.

За словами експерта, росіяни дуже розраховують на війну "вдовгу", оскільки сподіваються, що Захід може не витримати війну на виснаження.

"Захід готовий до війни вдовгу, а в лютому буде видно, наскільки Росія спроможна вести війну вдовгу. Подивимось, чи в змозі буде Росія виставити те військо, яке вона зараз анонсувала. Я вже не кажу про літню кампанію 2023 року... Пролунала інформація про 600-700 тисяч, які десь за Уралом готуються. Якби таке військо у Путіна було на сьогоднішній день, про це би знали всі західні розвідки", - вважає він.

Можливі напрямки удару

Польський генерал Вальдемар Скшипчак вважає, що Росія може напасти на Україну з власної території, а білоруський напрямок буде лише відвертати увагу. На його думку, ймовірність нового наземного наступу Росії існує. Росіяни проводять для цього велику мобілізацію й мають резерв з 1,2 мільйона осіб. З них 300 тисяч мобілізованих проходять відповідну підготовку та тренування.

"Після того, як росіяни програли битви навесні та влітку, вони вивели та накопичили свої війська в районі Брянська, Курська та Воронежа. Від жовтня, вони відновлювали там свої сили. Я вважаю, що Росія може вдарити по Україні з цього напрямку (Воронежа, Курська, Брянська), рухатися звідти в південному напрямку, на захід від Харкова, вздовж річки Ворскла, що впадає в Дніпро. За цього сценарію під ударом опиняються - Полтава та Дніпро. Вони можуть спробувати з'єднати свої сили з цього напрямку з тими, які нині воюють на сході в районі Бахмута й Соледара", - висловився він.

Говорячи про повторний наступ на Київ, генерал сказав, що Путіну не вдалося захопити українську столицю і в цьому сенсі він уже програв.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов в коментарі ТСН.ua заявив, що армія Росії розглядає Донецьку область як пріоритетну для нового великого наступу.

"Наразі бойове злагодження і навчання на території РФ та окупованих районів Донецької і Луганської області проходять приблизно 170 тисяч. Це приблизно 200 батальйонно-тактичних груп... Можемо припустити, що і за рахунок мобілізованих, і за рахунок спецконтингенту ПВК "Вагнер", який нараховує приблизно 40 тисяч, російські окупанти спробують вирішити тактичні завдання щодо захоплення в першу чергу території Донецької області", - каже експерт.

Однак Снєгирьов не вірить, що наступальні дії РФ матимуть успіх, оскільки "навіть в Соледарі просування російських окупантів зупинено".

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) не виключають, що Путін спробує піти в наступ з території Білорусі, але не раніше осені 2023 року.

Експерти зазначили, що російська активність у Білорусі біля українського кордону вказує на те, що зараз наступ на Україну з півночі проводитись не буде, але ця загроза може значно вирости вже восени.

"Поточна оцінка Найнебезпечнішого плану дій (MDCOA) – це напад Росії на Україну з території Білорусі наприкінці 2023 року. Це не просто відтермінування часових рамок для попереднього MDCOA. Це абсолютно новий MDCOA, оскільки він відбуватиметься за інших обставин", - заявляють в ISW.

Що кажуть у Пентагоні

У США не бачать передумов для нового масштабного наступу Росії і сподіваються, що передана Україні нова зброя може змінити ситуацію на полі бою. Таку заяву зробив радник Об'єднаного комітету начальників штабів США полковник Дейв Батлер.

"Російські війська поширилися від Харкова до Херсона. І ми не бачимо появи нових наступальних угруповань... Тож мені важко здогадуватися, яким зараз буде поле бою. Втім, зараз я не бачу, щоб насувався великий російський наступ", — сказав він.

Водночас, полковник вважає, що в Росії є можливості для ведення тривалої війни.

"Не хочу недооцінювати здатність Росії продовжувати цю війну. Вони мають глибинний запас у своїй армії та своєму населенні. Тому не знаю, як довго вони зможуть протриматися, але боюся, що це може бути довго", - зазначив Батлер.

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