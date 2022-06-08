Путін дуже незадоволений: Арестович розповів про нараду у кремлівського диктатора

Арестович запевнив, що є ознаки ситуації на фронті, які його обнадіюють.

Президент країни-агресорки Володимир Путін провів нараду зі своїми генералами, де був дуже розлючений і навіть кричав.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником та журналістом Марком Фейгіним.

"З Москви добрі люди розповідають, що позавчора (у понеділок, 6 червня. – Ред.) у Путіна була нарада. Він дуже сильно кричав на генералів. Чимось він був дуже невдоволений. Бо щось вони не зробили, що обіцяли", – зазначив представник ОП.

Арестович запевнив, що є ознаки ситуації на фронті, які його обнадіюють, зокрема – зняття ворожих військ з деяких напрямків.

"Навіть не те, що окупанти не кинулися в атаку у неділю, а зняття військ – із Запорізького напрямку, і від Донецька до Попасної на користь Попасної. Якщо це те, що я думаю, якщо вони дійсно "здохли" і не здатні наступати без перекидання частин (з інших напрямків. – Ред.), це означає, що вони програли по темпах ще до того, як надійшов лендліз. Можливо, вони накопичують страшні резерви і через три тижні їх отримають, але на даному етапі всі їхні плани щодо взяття Донецької області "здохли". Може вони нас обманюють і через два дні кинуться у страшну атаку, але я не вірю. Люди, які мають змогу йти у наступ, зазвичай, не перекидають сили з інших напрямків", – підсумував радник голови ОП.

Раніше Олексій Арестович розповів про розгром армії РФ у Сєвєродонецьку.

Читайте також:

Неадекватні ідеї РФ і тяжкі бої у Сєвєродонецьку – звернення Зеленського за 8 червня