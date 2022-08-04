"Путін фатально прорахувався і отримає друге народження України" - Кучма

Путін прорахувався у злочинних планах і замість знищення української держави, як він того хотів, отримає друге народження України.

Про це сказав Леонід Кучма, другий президент України, в інтерв'ю BBC News Україна.

"Мені здається, що насправді, якщо говорити про емоційну складову, Путін сьогодні хотів би, щоб усе, як у казці, якось відкрутилося, якось відігралося назад. Щоб 24-го лютого ніби не було. Адже бліцкриг провалився, причому провалився внаслідок фатального прорахунку Путіна. Саме так - це був фатальний прорахунок у злочинних планах, а не якась там невинна "помилка", про яку говорять ті, хто хоче "зберегти обличчя" Путіну. Пізно. Не відкрутиш, не збережеш", - пояснив Кучма.

За його словами, після провального повномасштабного наступу Путін та його найближче оточення хочуть насамперед збереження своєї влади, гарантії того, що російська держава фактично залишиться їхньою власністю.

"Для цього треба, щоб не похитнулася основа режиму. Щоб російський обиватель з манією величі отримав свою порцію наркотику, який створює ту саму віртуальну реальність, де він відчуває себе володарем світу і героїчним переможцем", - додав Кучма.

Колишній президент пояснює, що влада РФ буде подавати росіянам будь-яке руйнування України як "перемогу" і видаватиме за "демілітаризацію".

"Путін хотів знищення української держави, а отримає він наше друге народження. Саме цим шляхом ми сьогодні йдемо - шляхом утвердження єдиної української нації, яка усвідомила себе і готова битися за власну ідентичність", - наголосив Леонід Кучма.

Водночас він наголосив, що запорука перемоги України - це єдність народу, армії та влади. За його словами, така собі "українська тріада", яку не здолає навіть ядерна тріада РФ.

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