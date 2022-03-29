"Путін головного мозку у багатьох": у Києво-Печерській лаврі заявляють про перепони у відході від МП

"Путін головного мозку у багатьох": у Києво-Печерській лаврі заявляють про перепони у відході від МП

Співрозмовник журналістів порадив не судити про всі церкви через кількох священиків.

Раніше це місце називали хабом російського миру у центрі Києва. Одіозні попи, проросійські олігархи та депутати регулярно замолювали там свої гріхи. Їх завжди охороняли ряжані казаки а СБУ шукали диверсантів. Протягом восьми років війни із Росією культурні діячи закликали українську ваду гнати попів із київської Лаври. І, схоже, крига скресла. Місцеві попи заговорили про вихід із-під влади ФСБівського кирила.

Про це йдеться в ТСН.

Раніше тут стояли так звані лаврські казаки, які нападали на журналістів, бились із безхатьками та створювали гнітюче відчуття окупації ще в тому мирному Києві. Тепер тут озброєні поліцейські. Жодних барикад, або укріплень. Головна відмінність із довоєнною Лаврою – замість паломників – біженці. «Вони тут перебувають тимчасово. Деякі день два і їдуть на західну Україну», - кажуть тут.

Та побачити тих переселенців, щоб оцінити гуманітарні зусилля церкви з московським підпорядкуванням журналіста не вдалося. В готелі пояснили, що після ранкової молитви люди відпочивають.

Люди у рясах спілкуватись не хочуть. На питання про війну відповідають, як то кажуть, питанням на питання. Після кількох спроб заговорити зі священнослужителями, до журналістів таки підходить чоловік. Також у рясі. Він представляється, але просить не знімати на його на камеру. Те що він каже можна назвати сенсацією.

«Про вихід із московського патріархату вже заявило багато священників. Але я ще раз скажу, централізовано це ще не сталось. І невідомо як буде. «Путін головного мозку» у багатьох», - заявляє він.

Скликання собору вже відкрито обговорюють, а по суті вимагають, але процес гальмують кілька архієпископів. Частина керівництва церкви просто поза доступом - евакуювались.

«Через якихось 10-15 ідіотів у рясах не треба судити по всіх церквах. У людей є певна філософія. Їх 30 років накачували. Якщо ти хочеш бути з Богом, то ти маєш бути в єдності з московським патріархом», - пояснює співрозмовник.

Що зараз відбувається у Києво-Печерській Лаврі

Після розмови із ним, журналісти планували поговорити з одіозним митрополитом Павлом. Але там кажуть, що митрополит вже все сказав по темі у своєму влозі.

Власне ролик триває майже шість хвилин. Павло говорить про страждання церкви. Війну називає словом "подія", каже, що не являється підданим іншої держави і тим більше не є підданим Путіна. І головне, він молиться за українське військо. «Головне ми робимо кожний день – це цілодобово молитва за нашу владу, за наше військо, за наш народ і за нашу землю українську», - йдеться в ролику.

Увесь час на відео лунає спів церковного хору. Вони співають духовний гімн, якого завжди сторонилися - «Боже великий-єдиний, храни Україну».

Водночас митрополит Епіфаній запевнив, що за останній місяць війни в Україні лише 50 церков приєдналися до ПЦУ, ще 100 ухвалили рішення про перехід. Це сталося за останні дні. Тому митрополит припускає, що всі заяви про переходи можуть бути лише маскуванням.

Митрополит Епіфаній прокоментував, що означає вихід Лаври з Московського патріархату

Читайте також:

Ірпінці, які не виїхали із міста, голодують і гинуть під ворожими обстрілами

Путінський клан: хто такі, чим керують і хто відповідальний за війну в Україні

Забирала військових з-під обстрілів, тепер вони мстяться за неї: побратими і рідні згадали Катерину Ступницьку