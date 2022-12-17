Путін готовий до втрат у 300 тисяч військових задля перемоги над Україною – NYT

Росіяни заявили американцям, що країна-агресорка не здасться, скільки б солдатів не було вбито чи поранено на полі бою.

Знайомі з президентом РФ Володимиром Путіним люди стверджують, що він готовий пожертвувати незліченною кількістю життів і ресурсів задля перемоги над Україною.

Про це повідомляє The New York Times.

У статті зазначається, що під час рідкісної особистої зустрічі з американцями в листопаді росіяни хотіли донести президентові США Джо Байдену різке послання: "Скільки б російських солдатів не було вбито чи поранено на полі бою, Росія не здасться".

Видання також інформує, що один із членів НАТО попередив союзників – Путін готовий змиритися із загибеллю або пораненнями до 300 тис. російських військових. Це приблизно втричі перевищує ймовірні нинішні втратиРосії у війні проти України.

Нагадаємо, втрати Росії у війні проти України станом на 17 листопада сягають близько 97 690 військових. Так, лише за одну добу Сили оборони України ліквідували 420 окупантів, свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Водночас РФ готує близько 200 тис. нових солдатів для повторного великого наступу в Україні, повідомив напередодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Здійснити цей наступ загарбники можуть або на Донбасі, або з півдня, або з Білорусі.

Втрати ворога на 17 грудня: мінус 420 окупантів за добу

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