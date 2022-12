Путін готовий і надалі жертвувати великою кількістю своїх солдатів та ресурсів - у НАТО попередили союзників

За інформацією видання The New York Times, йдеться про 300 тисяч російських солдатів.

Путін може погодитися на загибель або поранення 300 тисяч російських солдатів. Такий висновок зробило видання The New York Times.



Газета The New York Times опублікувала нове розслідування щодо початку широкомасштабної війни Росії проти України.

Видання надало опис секретних російських документів, бойових планів, інтерв’ю російських солдатів і довірених осіб Кремля.

Журналісти вивчили питання, що виникло вже через кілька місяців після повномасштабного вторгнення в Україну: чому Росія не змогла досягти своєї мети в Україні? А також чому, попри низку ганебних поразок на фронті, очільник Кремля Володимир Путін готовий і надалі жертвувати великою кількістю своїх солдатів та ресурсів?

За інформацією джерела, від перших днів повномасштабної війни Росії в Україні Путін у приватних бесідах зізнавався, що все пішло не за планом. Журналісти публікують інформацію від власних джерел про зустріч глави ЦРУ Вільяма Бернса та шефа російської зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна, яка відбулася у листопаді 2022 року.

“Під час особистої зустрічі з американцями минулого місяця росіяни хотіли донести до президента Джо Байдена різке послання: скільки б російських солдатів не було вбито чи поранено на полі бою, Росія не здасться”, — йдеться у джерелі.

Як вдалося з’ясувати, одна з країн — членів Північноатлантичного альянсу попередила союзників, що Путін може погодитися на загибель або поранення 300 тисяч російських солдатів, щоб отримати перевагу в цій війні. Це приблизно втричі більше, ніж озвучені Генеральним штабом України втрати російських військ на сьогодні.

“Що більше невдач зазнає Путін на полі бою, то більшими стають побоювання щодо того, наскільки далеко він готовий зайти. Він убив десятки тисяч людей в Україні, зрівняв із землею міста і націлився на мирних жителів, завдавши їм максимального болю — знищив лікарні, школи та багатоквартирні будинки, а перед зимою відключив електрику та воду для мільйонів людей. Щоразу, коли ЗСУ завдають великого удару по Росії, бомбардування їхньої країни посилюються. І Путін неодноразово нагадував світу, що він може використати все, що є у його розпорядженні, включаючи ядерну зброю, для досягнення своєї мети перемоги”, — йдеться у статті.

Додамо, що у Білому домі поки не бачать ознак підготовки до повторного наступу російських військ на Київ, однак уважно стежать за діями РФ.

Водночас представник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат сказав, що у Росії є чіткий план щодо наступу та цілей, які вона хоче вразити в Україні.

Також у контексті наступу РФ може розглядати напрямок Білорусі.

