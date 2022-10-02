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Путін готовий пожертвувати Луганщиною заради утримання півдня України - ISW

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Путін готовий пожертвувати Луганщиною заради утримання півдня України - ISW

Фото: Associated Press

Російські війська продовжують зміцнювати оборону в Херсонській і Запорізькій областях.

Поразка окупантів у Лимані свідчить про те, що утримання позицій у Луганській області хвилює російського диктатора Володимира Путіна значно менше, ніж південь України.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Українські й російські джерела вказують на те, що російські війська продовжують зміцнювати оборону в Херсонській і Запорізькій областях, попри недавній обвал фронту у Харківській області, а тепер – і на півночі Донецької.

"Рішення не зміцнювати вразливі лінії фронту в районі Куп’янська й Лимана майже напевно було ухвалене Путіним, а не військовим командуванням. Це свідчить про те, що Путін набагато більше дбає про утримання стратегічних територій Херсонської й Запорізької областей, ніж про Луганську область", – зазначають експерти.

Напередодні стало відомо про звільнення Лиману в Донецькій області. Виведення військ Росії призвело до нової хвилі публічної критики російського військового керівництва з боку високопосадовців.

Варто зазначити, що окупантам на півдні України теж несолодко. ЗСУ продовжують контрнаступальні операції у Херсонській області та створюють умови для майбутнього наступу на різних ділянках лінії фронту. Військовий експерт зі США припускає, що Україні впродовж наступного місяця вдасться звільнити Херсон та Нову Каховку.

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