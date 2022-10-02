Путін готовий пожертвувати Луганщиною заради утримання півдня України - ISW

Поразка окупантів у Лимані свідчить про те, що утримання позицій у Луганській області хвилює російського диктатора Володимира Путіна значно менше, ніж південь України.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Українські й російські джерела вказують на те, що російські війська продовжують зміцнювати оборону в Херсонській і Запорізькій областях, попри недавній обвал фронту у Харківській області, а тепер – і на півночі Донецької.

"Рішення не зміцнювати вразливі лінії фронту в районі Куп’янська й Лимана майже напевно було ухвалене Путіним, а не військовим командуванням. Це свідчить про те, що Путін набагато більше дбає про утримання стратегічних територій Херсонської й Запорізької областей, ніж про Луганську область", – зазначають експерти.

Напередодні стало відомо про звільнення Лиману в Донецькій області. Виведення військ Росії призвело до нової хвилі публічної критики російського військового керівництва з боку високопосадовців.

Варто зазначити, що окупантам на півдні України теж несолодко. ЗСУ продовжують контрнаступальні операції у Херсонській області та створюють умови для майбутнього наступу на різних ділянках лінії фронту. Військовий експерт зі США припускає, що Україні впродовж наступного місяця вдасться звільнити Херсон та Нову Каховку.

Зеленський повідомив гарячі новини з фронту

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