Путін готовий припинити бойові дії: які умови ставить диктатор – деталі від Reuters

За інформацією Reuters, Путін зацікавлений, щоб зупинити війну, але вимагає від Заходу та України погодитися, аби окуповані території залишилися під контролем РФ.

Російський диктатор Володимир Путін готовий зупинити війну в Україні і погодитися на припинення вогню, якщо Україна та Захід визнають поточні лінії бойових дій і погодяться, що окуповані території відійдуть до РФ.

Про це пише британське видання Reuters з посиланням на дані "чотирьох російських джерел".

Ці ж джерела розповіли виданню, що диктатор готовий продовжувати війну, якщо Київ і Україна Захід не реагуватимуть на його вимоги.

Три джерела, знайомі з обговореннями в оточенні Путіна, сказали, що російський диктатор висловив невеликій групі своїх посіпак розчарування тим, що вважає спробами Заходу зірвати переговори, а також рішенням президента України Володимира Зеленського відмовитися від переговорів.

"Путін може воювати скільки завгодно, але Путін також готовий до припинення вогню – щоб заморозити війну", – сказав один із чотирьох співрозмовників Reuters, який нібито працював з Путіним і обізнаний про розмови на найвищому рівні в Кремлі.

Він, як і інші, процитовані в цій історії, говорив на умовах анонімності. Reuters поспілкувався з п’ятьма людьми, які працюють або працювали з Путіним на найвищому рівні в політичному та діловому світі. П'яте джерело не коментує заморожування війни на поточних рубежах.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков у відповідь на прохання про коментарі сказав, що глава Кремля неодноразово давав зрозуміти, що Росія відкрита до діалогу для досягнення своїх цілей, цинічно заявивши, що РФ нібито не хоче "вічної війни".

У виданні зауважують, що призначення економіста Андрія Бєлоусова міністром оборони Росії було розцінено деякими західними військовими та політичними аналітиками як переведення російської економіки на постійну військову основу для перемоги в тривалій війні.

Однак, за словами джерел, Путін хотів би використати "нинішній імпульс", щоб зупинити війну. За інформацією двох джерел, диктатор вважає, що успіхів РФ у війні досі достатньо, щоб "продати перемогу" російському народові.

"Путін скаже, що "ми перемогли", що "НАТО напало на нас" і "ми зберегли свій суверенітет", що "у нас є сухопутний коридор до Криму", – зазначає один із співрозмовників.

Три інші джерела сказали, що Путін розуміє, що будь-які нові досягнення на фронті для РФ вимагатимуть ще однієї загальнонаціональної мобілізації, чого він не хотів би робити. Очевидно, диктатор все ж побоюється невдоволення росіян.

Видання нагадує, що і Росія, і Україна побоюються, що інша сторона використає будь-яке припинення вогню для переозброєння.

Ще один фактор, який впливає на думку Путіна про те, що війна повинна закінчитися, полягає в тому, що чим довше вона затягується, тим більше загартованих у боях окупантів повертається до Росії, незадоволених післявоєнною роботою та перспективами доходу, що потенційно може створити напругу в російському суспільстві.

Нагадаємо, в розмові з китайськими ЗМІ російський диктатор Путін заявив, що "відкритий до діалогу з Україною", але на своїх умовах.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив, чому Путін раптово заговорив про мир.

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