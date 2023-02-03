"Путін готувався воювати не з Україною": Піонтковський розкрив плани РФ

Президент Росії Володимир Путін розглядав повномасштабне вторгнення до України лише як підготовку до війни з НАТО. Його наступними цілями могли стати країни Балтії, але Україна стала на заваді цьому сценарію.

Про це розповів в ефірі каналу "Freeдом" російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський.

"Путін за кілька днів до початку повномасштабної війни, між 5 і 24 лютого, після повернення з Пекіна, був в ейфоричному стані, впевнений у своїй перемозі... Він зробив на пресконференції несподіване визнання. Він сказав — ми розуміємо, що поступаємося НАТО на конвенційному рівні, але перевершуємо на ядерному, у нас диво-зброя. Він був щиро в цьому впевнений і розкрив усі плани", — зазначив Піонтковський.

За його словами, план Путіна "був від самого початку не війни з Україною, а війни із Заходом".

"Україну він мав пройти за кілька днів, взявши Київ. І після цього, в ореолі своєї великої перемоги, стати на кордоні Балтії та Польщі, країн НАТО, і повторити їхню знамениту формулу — "збирайте свої манатки і забирайтеся геть". І почати війну з НАТО. План був такий — Україну він проходив як танк, вступав до Прибалтики. Розуміючи, що на конвенційному рівні НАТО сильніше, у вирішальний момент він витягне свою ядерну бомбу, замахає нею і скаже — здавайтеся і капітулюйте, або я застосую ядерну зброю. Може, навіть і вдарив би по одному з європейських міст або великому з'єднанню. Такою була доктрина Путіна-Патрушева використання ядерної зброї", — пояснив експерт.

Як підкреслив Піонтковський, Україна врятувала світ від цього сценарію своїм героїчним опором, і тепер Путіну "не до наполеонівсько-гітлерівських планів".

Нагадаємо, російський політолог Андрій Піонтковський заявив, що елітам РФ начхати вже на результати війни проти України і вони готуються до громадянської війни в Росії за перерозподіл власності за допомогою приватних армій.

Російський політолог Аббас Галлямов з посиланням на свої джерела повідомив, що президент РФ Володимир Путін та його соратники розробляють план втечі до Латинської Америки на випадок поразки у війні та держперевороту.

За підсумками опитування аналітичного центру Atlantic Council, 46% експертів із зовнішньої політики висловили думку, що до 2033 року Росія може стати державою, що не відбулася, або ж просто розпастися.

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